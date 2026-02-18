Inköpare till Inköp & Försörjning, Boden
I Division Regionstöd samlas Region Norrbottens stöd- och servicefunktioner inom inköp och försörjning, Facility Management samt fastigheter. Divisionen har i uppdrag att tillhandahålla kostnadseffektivt och samordnat stöd till divisioner, avdelningar och medborgare.
Inköp och försörjning är ett verksamhetsområde inom Division Regionstöd med utföraransvar. Verksamhetsområdet levererar stöd vid inköp och upphandling, materialförsörjning och hjälpmedel till regionens verksamheter.
Vi sökerVi söker dig som har gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god datorvana, framför allt i Word och Excel. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet, du har även B-körkort. Det ses som meriterande om du har erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt erfarenhet av leverantörskontakter och av arbete inom inköpsprocessens olika delar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel och kan hantera olika typer av uppdrag och arbetsmiljöer. Du arbetar strukturerat, du prioriterar och tar ansvar för ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har en tydlig kommunikation till din omgivning och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån målgrupp och situation. Du har en förmåga att agera och ta beslut på ett hänsynsfullt sätt samt kan hantera och analysera komplexa frågor och problem. Du har en helhetssyn och arbetar långsiktigt utifrån vad som är viktigt för verksamheten. Vi uppmanar till kreativitet och nytänkande på Region Norrbotten där du tillsammans med andra har möjlighet att påverka ditt arbete.
Det här får du arbeta med
Som inköpare kommer du att arbeta med att göra avrop på befintliga avtal, genomföra direktupphandlingar samt hantera Regionens inköpsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår det att utföra registervård av artiklar och leverantörer i våra system. Du kommer ingå i upphandlingsgrupper samt vara med vid implementering av nya avtal. Du ansvarar för att administrera och genomföra inköp av varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta i syfte att uppnå kostnadseffektiva inköp och säkra en inköpsprocess som kontrollerar, analyserar och följer upp regionens inköp av produkter och tjänster.
Det här erbjuder vi dig- En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanande utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering i Boden. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag - fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se Jobbnummer
9749799