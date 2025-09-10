Inköpare till Arctic Trucks i Kungälv/Göteborg
2025-09-10
Vill du arbeta i ett växande internationellt företag som levererar modifierade terrängfordon för riktigt tuffa arbetsmiljöer och äventyr? Vi söker nu efter en nyfiken teknisk inköpare, gärna med erfarenhet från fordons- eller verkstadsindustrin, som vill ta ett större ansvar för hela företagets inköpsprocess. Har du ett stort intresse för extrema fordon och vill samarbeta med likasinnade kollegor så kommer du att trivas här.
För vår uppdragsgivare, Arctic Trucks Sverige AB som ingår i en internationell företagsgrupp, söker vi en affärsdriven Inköpare som både har operativ- och strategisk erfarenhet av tekniska inköp, gärna inom fordons- eller verkstadsindustrin.
Du kommer till ett framåtlutat företag som växer vilket innebär hårt arbete och stort eget ansvar för att bygga upp och förvalta effektiva inköpsprocesser. Tjänsten är tills vidare på heltid och kan tillträdas omgående efter överenskommelse. Placering är på företagets kontor/verkstad i Kungälv.
Dina utmaningar:
Som Inköpare för det svenska företaget kommer du att ha ett nära samarbete med övriga inköpare inom företagsgruppen i Norge. Du rapporterar till vd och kommer arbeta med alla avdelningar inom företaget såsom kontor, lager & logistik, försäljning och verkstad.
Du arbetar med alla typer av inköpsprocesser på företaget såsom sourcing, offertförfrågningar, inköp, avrop, leverantörsbesök och kvalitetsbevakning. Ditt arbete kommer både vara operativt och strategiskt inriktat då du får ansvar att bygga upp inköpsprocesserna. Företagsledning och inköpskollegor från Norge kommer även vara delaktiga i detta arbete.
Bland ditt ansvar kan nämnas:
Sourcing, förhandling och upphandling av ramavtal och leverantörer.
Genomföra inköpsanalyser och bedöma trender och avvikelser som bildar underlag för inköpsstrategier.
Ansvar för leverantörs- och materialregister samt i nära samarbete med verkstad och försäljningsavdelningen bedöma behov av inköp mm.
Hantera eventuella reklamationer, garantiärende samt tvister för gjorda köp.
Löpande kontakt med både lokala och internationella leverantörer.
Ansvar för övriga inköp som är relaterade till fastighet och löpande verksamhet.
Uppföljning av leveranstillförlitlighet, kostnader, garantier, ansvar och säkerhet enligt företagets kommersiella villkor för köp av material och tjänster.
Mer information om dina arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter får du om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill växa med uppgiften. Du kanske arbetar som inköpare inom relevant verkstads- eller fordonsindustri och känner dig mogen att ta ett bredare ansvar. I den här rekryteringsprocessen är din personlighet lika viktig som din erfarenhet och kompetens.
Rollen kräver tekniskt intresse, drivkraft och integritet. För att lyckas bygga upp effektiva inköpsprocesser behöver du också vara en noggrann genomförare och ha vana av att arbeta strukturerat.
Du är lyhörd, kommunikativ och trivs med att samverka med olika typer av aktörer och intressenter, både internt och externt.
Befattningen ställer höga krav och vilja att proaktivt driva förbättrings- och kvalitetsarbete.
Du skall ha god affärsförståelse och kunna lösa uppkomna leveransproblem.
Du är positivt prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Du har god förhandlingsvana och juridiska kunskaper inom avtalsskrivning.
Har du erfarenhet och kompetens inom logistik och tullhantering är det meriterande.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Arctic Trucks Sverige AB erbjuder dig...
• en roll med stor frihet under ansvar med möjlighet att både utvecklas själv och vara med och påverka. Du kommer till en modern företagsmiljö med platt organisation och nära till din chef. Du erbjuds goda lönevillkor och samarbete med kompetenta och trevliga kollegor som stödjer dig i din roll.
Om Arctic Trucks
Arctic Trucks är världsledande inom modifiering av fyrhjulsdrivna bruks- och fritidsfordon för extrema förhållanden. Med en lång historia av banbrytande expeditioner och över 30 års erfarenhet har företaget etablerat sig som en unik aktör i fordonsbranschen.
Arctic Trucks finns idag på 9 marknader: Island, Norge, Dubai, Nordamerika, Storbritannien, Sydafrika, Finland, Polen och nu i Sverige.
Förutom modifieringar som idag erbjuds till de flesta terränggående modellerna på marknaden, tillhandahåller Arctic Trucks ett brett sortiment av tillbehör och utrustning för både fordon och person. Man har levererat fordon till expeditioner, kommersiella företag, myndigheter, räddningstjänster, militära enheter samt friluftsentusiaster över hela världen.
Bästa sättet att lära känna Arctic Trucks är att besöka deras webbsidor och se filmerna!https://arctictrucks.sehttps://arctictrucks.no
