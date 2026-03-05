Inköpare till Adeccos kund inom energibranschen i Solna
Vi söker nu en inköpare till vår kund inom energibranschen i Solna. I rollen arbetar du med med avrop mot befintliga avtal, förhandlar priser och leveranstider med leverantörer samt gör förfrågningar om offert. Vidare ansvarar du för orderhantering, insamling och registrering av orderbekräftelser samt återkoppling av avvikelser till berörda intressenter. Arbetet sker i nära samarbete med inköpskollegor.
I denna roll kommer du att:
• Stötta inköpare med databaserade analyser, inklusive marknadsanalyser och framtagning av beslutsunderlag.
• Hantera administration och uppdateringar i olika inköpsrelaterade system.
• Arbeta med masterdata, inklusive underhåll, validering och kvalitetsäkring.
• Genomföra grundläggande offertförfrågningar och stötta aktiviteter kopplade till konkurrensutsättning.
• Hantera leverantörskommunikation avseende administrativa och informativa ärenden.
• Arbeta datadrivet med inköpsanalys, KPI-uppföljning, rapportering och validering av inköpsrelaterad information.
• Säkerställa hög kvalitet i inköpsadministrationen, inklusive fakturahantering, dokumentation, arkivering, registeruppdateringar och strukturerad informationshantering.
• Utföra backoffice-uppgifter, såsom hantering av inköpslistor, uppföljning av inköpsärenden, systemadministration och stöd till interna inköpsprocesser.
• Bidra till utveckling av interna processer, mallar, arbetsflöden och verktyg kopplade till inköp och administrativa rutiner.
• Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom teknik, ekonomi och kommersiella funktioner för att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade arbetsflöden.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som inköpare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-04-01 och beräknas pågå till och med 2026-12-31.
Krav för tjänsten:
• Utbildning inom ekonomi, företagsekonomi, inköp, logistik eller liknande.
• 1-3 års erfarenhet av operativt inköp och administrativt inköpsstöd
• Starka analytiska färdigheter och mycket goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av att arbeta med system, datakvalitet eller strukturerad administration
• Goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med ett strukturerat, självgående, detaljorienterat och resultatinriktat arbetssätt. Du tar ansvar för ditt område och trivs med att driva ditt arbete framåt på egen hand. Du har förmågan att arbeta självständigt, fatta välgrundade beslut och säkerställa att uppgifter genomförs med hög kvalitet och noggrannhet.
Som person är du trygg i att leda dig själv och du kan ta ägarskap för dina arbetsuppgifter från start till mål. Du arbetar metodiskt, håller ordning även i komplexa situationer och har ett skarpt öga för detaljer som bidrar till säkra och precisa leveranser.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-03-10
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
