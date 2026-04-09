Inköpare sökes till Humana Sverige
Vill du bidra till att skapa mervärde i en verksamhet som varje dag gör skillnad för människor? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag där engagemang, glädje och ansvar är våra ledord? Nu har du chansen att kliva in i en ny och central roll som inköpare hos oss på Humana!
Som inköpare på Humana blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att våra verksamheter har de varor och tjänster som krävs för att leverera vård och omsorg av högsta kvalitet. Du kombinerar ett operativt driv med strategisk blick för att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för hela koncernen.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
I rollen som inköpare tillhör du Humana Sveriges ekonomiavdelning och du rapporterar till vår inköpsansvarig. Du kommer att utgå från våra trevliga lokaler centralt i Örebro och arbeta i en miljö som präglas av samarbete, professionalism och en positiv laganda.
Tjänsten innebär att du ger professionell vägledning till organisationen i inköpsfrågor och fungerar som en central kontaktpunkt mellan leverantörer och våra interna intressenter. Du bidrar direkt till Humanas lönsamhet och hållbarhetsmål genom aktiv kostnadskontroll och medvetna val i försörjningskedjan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera, utvärdera och förhandla med leverantörer för att skapa långsiktiga relationer
Genomföra behovs- och kostnadsanalyser samt ta fram välgrundade beslutsunderlag
Löpande följa upp avtal och leverantörers prestanda för att säkra kvalitet och leveranssäkerhet
Hantera funktionsbrevlåda, viss kontoadministration och ge operativt stöd till verksamheten
Arbeta aktivt med riskminimering, resiliens och ökad centralisering inom hela koncernen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka) med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen är du en affärsmässig person som ser möjligheter där andra ser hinder. Du har en stark analytisk förmåga och kan strukturera komplex information på ett pedagogiskt sätt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du utåtriktad och bra på att samarbeta med människor på olika nivåer i organisationen. Du arbetar metodiskt och tar ansvar för dina processer, även när tempot är högt.
Vi söker dig som har:
Som lägst gymnasieutbildning
Dokumenterad erfarenhet av arbete i en liknande inköpsroll med både operativa och strategiska inslag
Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsstyrning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Specifik inköpsutbildning
Erfarenhet av hållbarhetsarbete och miljömedvetna inköpsval
Som medarbetare på Humana förväntas du agera professionellt, vara lösningsfokuserad och arbeta i enlighet med vår uppförandekod och vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Inför denna rekrytering har vi redan tagit ställning till önskade rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och annonssäljare.
Kontaktuppgifter:
Inköpsansvarig Katariina Liiri, katariina.liiri@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7495919-1936007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
https://jobb.humana.se
Fabriksgatan 22 (visa karta
)
702 23 ÖREBRO
