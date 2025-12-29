Inköpare operativt & strategiskt inom mobiltillbehör
2025-12-29
Spares Nordic AB driver Teknikdelar.se i hela norden. Vi är ett snabbt växande e-handelsbolag inom mobil- och tekniktillbehör med högt tempo, entreprenörsanda och stora utvecklingsmöjligheter.
Rollen
Som inköpare ansvarar du för både dagliga inköp och långsiktig sortimentsutveckling. Du säkerställer rätt lagernivåer, driver leverantörsrelationer och arbetar datadrivet för att skapa ett konkurrenskraftigt sortiment.Dina arbetsuppgifter
Dagligt inköp och orderläggning
Optimera lagernivåer
Utveckla sortimentet inom mobiltillbehör
Förhandla och följa upp leverantörer
Hantera leverantörsavtal
Analysera försäljning, trender och lönsamhet
Säkerställa produktkvalitet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av e-handel, inköp och sortimentsutveckling
Är analytisk, affärsdriven och självgående
Trivs i en snabb, föränderlig miljö
Har god kommunikations- och förhandlingsförmåga
Vi erbjuder
Stort ansvar och möjlighet att påverka
En modern och entreprenöriell arbetsmiljö
Goda utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@teknikdelar.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@teknikdelar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spares Nordic AB
