Inköpare med strategiskt ansvar för leverantörskapacitet!
2025-10-16
Vill du ta nästa steg i karriären och trivs med att arbeta nära leverantörer i en roll där du har direkt påverkan på produktens tillgänglighet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en Inköpare till en av våra kunder i Lund. Rollen är bred och innefattar både operativa och strategiska inköpsuppgifter med fokus på att säkerställa leveransförmåga och tillgänglighet i leverantörsledet.
Om rollen
Här kommer du att:
Säkerställa att leverantörernas kapacitet möter företagets behov, både idag och framåt.
Hantera och lösa ad-hoc-frågor kopplade till leveranser och produkttillgänglighet.
Initiera förbättringsåtgärder såsom buffertlager, leverantörsbyten eller andra kapacitetshöjande insatser.
Koordinera och planera orderflöden och leveranser.
Övervaka materialtillgång och lagerstatus.
Arbeta med KPI-uppföljning och förbättring av datakvalitet i affärssystem.
Delta i utvecklingen av leverantörssamarbeten och bidra till strategiska inköpsbeslut.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom sourcing, inköp och produktion, och vara en nyckelperson i att säkerställa att produkterna finns tillgängliga när kunderna efterfrågar dem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har en högre utbildning inom inköp, ekonomi, supply chain eller liknande.
Har minst 2 års erfarenhet inom inköp, sourcing eller supply chain - gärna i en internationell miljö.
Är van vid att arbeta i affärssystem, gärna ERP.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är självgående, strukturerad och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Trivs i ett högt tempo och har lätt för att ta initiativ.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Gigstep med placering i Lund. Uppdraget är på heltid med start under hösten och initialt 6 månader, med goda möjligheter till övergång till anställning direkt hos kundföretaget. Arbetstiderna är vanliga kontorstider och viss resande (ca 10-15 dagar per år) kan förekomma.
