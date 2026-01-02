Inköpare med stor förståelse av supply chain-flödet
Gigstep AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2026-01-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Svalöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi på Gigstep söker nu en inköpare med stor förståelse och erfarenhet av supply chain för ett uppdrag hos av kunder inom elektronikbranschen. Uppdraget är en visstidsanställning med placering i Lund.
Om rollenHär får du en central roll i att säkerställa materialtillgång och koordinera orderflöden för strategiska komponenter. Arbetet innebär nära samarbete med kontraktstillverkare (EMS) och flera interna funktioner. Rollen är dynamisk och kräver god förståelse för supply chain i en föränderlig marknad.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Säkerställa materialtillgänglighet för kontraktstillverkare
Lägga och följa upp beställningar
Identifiera och hantera avvikelser och risker
Uppdatera masterdata och driva förbättringsinitiativ
Leda möten och presentera information
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av liknande roll
Erfarenhet av ERP-system (gärna IFS)
God supply chain-kunskap och vana vid internationella miljöer
Mycket god engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper:Du är analytisk, strukturerad och har en stark egen drivkraft. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att skapa goda relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996588-1771759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9668004