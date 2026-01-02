Inköpare med stor förståelse av supply chain-flödet

Gigstep AB / Logistikjobb / Lund
2026-01-02


Vi på Gigstep söker nu en inköpare med stor förståelse och erfarenhet av supply chain för ett uppdrag hos av kunder inom elektronikbranschen. Uppdraget är en visstidsanställning med placering i Lund.
Om rollenHär får du en central roll i att säkerställa materialtillgång och koordinera orderflöden för strategiska komponenter. Arbetet innebär nära samarbete med kontraktstillverkare (EMS) och flera interna funktioner. Rollen är dynamisk och kräver god förståelse för supply chain i en föränderlig marknad.

2026-01-02

Arbetsuppgifter
Säkerställa materialtillgänglighet för kontraktstillverkare

Lägga och följa upp beställningar

Identifiera och hantera avvikelser och risker

Uppdatera masterdata och driva förbättringsinitiativ

Leda möten och presentera information

Vi söker dig som har:

Minst 2 års erfarenhet av liknande roll

Erfarenhet av ERP-system (gärna IFS)

God supply chain-kunskap och vana vid internationella miljöer

Mycket god engelska i tal och skrift

Personliga egenskaper:Du är analytisk, strukturerad och har en stark egen drivkraft. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att skapa goda relationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996588-1771759".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9668004

