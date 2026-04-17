Inköpare med bakgrund inom logistik & supply chain
Vi söker dig som har bakgrund inom logistik och förstår flödet inom supply chain men nu vill gå mot en roll som operativ inköpare. Här får du vara med och säkerställa ett effektivt och stabilt materialflöde i en dynamisk och internationell miljö. Du erbjuds en bred roll med stora möjligheter att påverka arbetssätt och bidra till kontinuerliga förbättringar. Om du vill arbeta nära både leverantörer och interna funktioner, samtidigt som du utvecklas inom inköpsområdet - då kan detta vara rätt nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
I rollen som operativ inköpare får du möjlighet att arbeta med ett helhetsansvar för materialplanering och säkerställa att lagernivåer, ledtider och distributionsparametrar är korrekta och optimerade. Tjänsten innebär att driva och utveckla det operativa flödet så att det harmonierar med interna riktlinjer och lagerpolicy. Det är en bred och dynamisk roll där man får möjlighet att påverka arbetssätt, bidra till förbättringar och vara delaktig i att skapa effektiva strukturer. Rollen erbjuds i en internationell högteknologisk miljö, där mångfald och samarbete ses som en stor tillgång. Dina arbetsuppgifter
Optimera materialinköp genom att arbeta med parametrar som säkerhetslager, prognoser och orderkvantiteter
Hantera orderläggning, ordererkännanden och uppföljning
Arbeta proaktivt med leverantörer för att hantera och förebygga avvikelser och materialbrister
Samarbeta nära andra funktioner, såsom strategisk inköp, produktion och R&D, i frågor kopplade till leverantörer och materialflöden
Driva förbättringsarbete inom inköpsfunktionen med fokus på att effektivisera arbetsmetoder och processer
Vi söker dig som:Har en eftergymnasial utbildning inom inköp eller område som bedöms som relevant
Har minst två års arbetserfarenhet från arbete inom logistik och supply chain
Har god förståelse för flödet inom supply chain och hur det påverkar företaget
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Meriterade:
Erfarenhet av inköp
Erfarenhet av logistikarbete på ett högteknologiskt bolag
Som person ser vi att du är flexibel och trivs i en miljö där förutsättningar kan förändras snabbt. Du arbetar strukturerat och har en förmåga att skapa ordning och tydlighet i komplexa flöden. Din affärsmässighet gör att du kan fatta välgrundade beslut, och med ett starkt problemlösningsfokus tar du dig an utmaningar på ett analytiskt och proaktivt sätt. Sist men inte minst är du en doer som inte räds för att ta initiativ och kunna leda arbetet framåt.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
