Inköpare/materialplanerare Med Ehs-Ansvar Till Spx Flow På Ekerö
Performiq AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en driven och organiserad person med erfarenhet inom inköp, materialplanering och hållbarhetsarbete? Vill du vara en del av ett innovativt företag som är ledande inom HVAC-branschen? Tigerholm, som är ett varumärke inom SPX FLOW, söker nu en Inköpare/Materialplanerare med EHS-ansvar till vår produktionsanläggning på Ekerö.
Om rollen:
I denna roll kommer du att ha ett övergripande ansvar för materialplanering och inköp, samtidigt som du leder vårt arbete med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (EHS). Du kommer att spela en central roll i att säkerställa leveranser, optimera lagerflöden och bidra till en säker och hållbar arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
• Planera och hantera materialbehov i enlighet med produktionsplaner.
• Genomföra inköp av råvaror, komponenter och förbrukningsmaterial.
• Säkerställa leveranser och följa upp leverantörernas prestationer.
• Samarbeta med produktion och kvalitet för att lösa materialrelaterade problem.
• Optimera lagerflöden och kapacitetsplanering genom användning av MPS-system.
• Driva kostnadsbesparande åtgärder inom inköp och materialflöden.
• Delta i budget- och investeringsplanering samt rapportera resultat.
• Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetsregler, inklusive riskbedömningar och säkerhetsronder.
• Bidra till kvalitetskontroller, hantera avvikelser och driva förbättringsinitiativ enligt LEAN-principer.
Personprofil
För att lyckas i denna roll ser vi att du har minst tre års erfarenhet inom inköp, materialplanering eller supply chain, gärna inom tillverkningsmiljö. Du har arbetat med affärssystem, helst SAP, och har en god administrativ förmåga. Du är van vid att använda MRP/ERP-system och har erfarenhet av lagerstyrning.
Vidare har du erfarenhet av EHS-regelverk och standarder, gärna ISO 14001 och ISO 45001, och har en stark analytisk förmåga och planeringskompetens. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du löser problem och arbetar tvärfunktionellt. Erfarenhet av att driva förbättringsinitiativ enligt LEAN-principer är meriterande. Du kommunicerar effektivt på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag för att stödja din hälsa och välmående.
• Årlig bonus baserat på företagsresultat.
• En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka både företagets och din egen utveckling.
• Möjlighet att arbeta med hållbara och innovativa lösningar inom HVAC-branschen.
• En inkluderande och utvecklande arbetsplats där teamarbete och gemenskap är viktiga.
• En arbetsplats där du får vara med och forma framtidens lösningar inom värme, ventilation och luftkonditionering.Övrig information
• Plats: Ekerö, Stockholm.
• Omfattning: Heltid.
• Start: Omgående.
Vi värdesätter din kompetens och engagemang för att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö. Tillsammans strävar vi efter att skapa en positiv och utvecklande arbetsplats för alla våra medarbetare.
Om Tigerholm:
Tigerholm utvecklar, tillverkar och säljer sina egna produkter inom HVAC-sektorn. Vår specialdesignade oljeavluftare kompletterar oljebrännare och förbättrar förbränningseffektiviteten avsevärt, från villapannor till industriella applikationer. Den är även kompatibel med biooljor och hjälpvärmare i fordon. Vår spjällprodukt för skorstenar är en annan lösning som snabbt har tagit marknaden med storm. Vi tillverkar och säljer också den patenterade NoTap-metoden för avstängning och anslutning till trycksatta rör, en metod som gör rörarbeten enklare, snabbare och med minimal störning för kunderna.
Företagspresentation
SPX FLOW är ett globalt industriföretag som specialiserar sig på högteknologiska lösningar för vätskehantering och processer inom en rad branscher som livsmedel, dryck, energi och kemi. Företaget har över 3 900 medarbetare och är verksamt i mer än 25 länder. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Jobbnummer
9676778