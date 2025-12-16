Inköpare Kategori El - Modig Machine Tool AB
FSK Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Värnamo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värnamo
2025-12-16
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Modig Machine Tool is a third-generation company founded in 1947 in Virserum, Sweden, with a mission to build best-in-class machines. MODIG develops, engineers, and produces premium equipment for high-performance machining across leading industries including aerospace, automotive, energy, and construction equipment. Our high-performance machining centers and advanced processes enable manufacturing and operational excellence through increased productivity, outstanding cost-effectiveness, and uncompromising precision. This dedication to excellence in specialized production equipment has earned MODIG the trust of prestigious OEM, Tier-1, and Tier-2 companies worldwide.
Strategisk och operativ inköpare till Modig - Vill du vara med och forma framtidens leverantörssamarbeten?
Modig Machine Tool är ett svenskt familjeföretag med global närvaro och en stark position som innovatör inom avancerade bearbetningslösningar. Vi utvecklar och tillverkar högteknologiska maskiner som används av världsledande aktörer inom flyg-, bil- och försvarsindustrin. Med över 75 års erfarenhet och en kultur som präglas av innovation, kvalitet och långsiktighet är vi stolta över att driva utvecklingen framåt.
Nu söker vi en strategisk och operativ Inköpare som vill ta ansvar för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv försörjning av produkter och tjänster - och samtidigt bidra till Modigs fortsatta framgång.
Om rollen
Som strategisk och operativ inköpare hos Modig blir du en nyckelperson i vårt arbete med att utveckla och optimera leverantörsbasen. Du ansvarar för att driva el och elartiklars strategiska utveckling, bygga långsiktiga relationer och skapa affärsmässiga lösningar som ger bästa möjliga kvalitet, leveranssäkerhet och totalkostnad. Du kommer att ingå i ett starkt inköpsteam i en innovativ och internationell vardag.
Tjänsten kan utgå antingen från Värnamo eller Kalmar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla, implementera och följa upp mål, nyckeltal och strategier för kategori el och elartiklar.
• Genomföra upphandlingar, förhandla kommersiella villkor och upprätta avtal.
• Ansvara för leverantörsstyrning - inklusive segmentering, utvärdering, riskhantering och utveckling.
• Säkerställa implementering av avtal och koordinera operativa inköpsaktiviteter.
• Ansvara för att förbereda och skicka inköpsorder.
• Etablera ett starkt internt nätverk med konstruktion, projekt, produktion och kvalitet.
Om dig
Vi söker dig som har god kännedom om leverantörsmarknaden inom el och elartiklar samt förståelse för trender och kostnadsdrivare. Du har mycket god förhandlingsförmåga och erfarenhet av att upprätta och tolka avtal. Du är affärsmässig, långsiktig och har ett starkt intresse för att utveckla affärer och leverantörsrelationer. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och strukturerat, ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt vara van vid att arbeta i affärssystem och digitala verktyg.
Varför Modig?
Hos Modig får du arbeta i ett innovativt företag med korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar initiativ och utveckling. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och växa tillsammans med oss - i en bransch som ständigt utvecklas.
Redo att ta nästa steg? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av Modigs resa mot framtiden! I denna rekrytering samarbetar Modig med FSK Group. Ansvarig rekryterare: Johan Sandahl 0370-30 25 01. Ansök på www.fskgroup.se.
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9646106