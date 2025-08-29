Inköpare / Innesäljare / Planerare till Intentiusgruppen
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö
2025-08-29
CNC-operatör SVARV till Intentius i Växjö
Vill du arbeta i ett teknikdrivet företag med modern maskinpark, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Vi söker nu en noggrann och engagerad CNC-operatör som vill bli en del av vårt skickliga produktionsteam på Intentius IndustriKomponenter AB.
Om rollen
Som CNC-operatör hos oss arbetar du med svarv och fleroperationsmaskiner i en varierad och ansvarsfull roll. Du är med i hela processen - från att läsa in arbetsorder och säkerställa att rätt material och inställningar används, till att mäta, kontrollera och färdigställa detaljer enligt kundkrav.Vi har maskiner med FANUC och Mazatrol styrsystem, vi utgår därför ifrån att Du har erfarenhet av självständigt arbete med programmering i något av dessa system.Vi kör mestadels korta- till medellånga serier med hög precision.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Läsa och tolka arbetsorder, instruktioner och ritningar innan start
Mäta och kontrollera detaljer enligt gällande instruktioner
Märka, identifiera och placera färdigt gods på anvisad plats
Göra omstarter av maskiner och robotar samt åtgärda driftsstörningar
Stoppa produktion som inte uppfyller kvalitetskraven
Göra löpande inköp av verktyg och delar till egenproducerade verktyg
I samråd med planerare välja eller byta verktygsleverantörer
Konstruera verktyg, fixturer och produktionshjälpmedel vid behov
Hantera skrot, spill och avvikande gods enligt rutiner
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och är mån om att leverera rätt kvalitet i rätt tid.
Du har:
Minst 5 års erfarenhet av arbete som CNC-operatör inom svarvning
God kunskap om skärande verktyg och fixturering
Erfarenhet av Fanuc och/eller Mazatrol styrsystem
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Grundläggande kunskaper inom kvalitet- och miljökrav
Svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor
Vi erbjuder
En modern och välutrustad arbetsmiljö
Korta beslutsvägar och en företagskultur med frihet under ansvar
Möjlighet att arbeta nära både produktion och utveckling
Ett stabilt företag med hög teknisk nivå- och långsiktighet
Vi har kollektivavtal med IF Metall
Om tjänsten
Tjänsten som CNC-operatör hos Intentius är en direktrekrytering där du blir anställd av Intentius IndustriKomponenter AB.I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisas till Marcus Royson som nås via marcus.royson@eterni.se
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.
