Inköpare/Inköpsstrateger till Koncernstab inköp och ekonomistyrning i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
På Koncernstab inköp och ekonomistyrning arbetar cirka 75 medarbetare med att driva Region Skånes inköpsaffärer för varor och tjänster. Vi sitter i moderna och trevliga lokaler på huvudkontoret vid Dockan i Malmö med trevliga lunchrestauranger i området och nära till allmänna kommunikationer.
Till enheten för IT, Medicinteknik och Lab samt enheten för Verksamhetsstödjande söker vi nu två inköpsstrateger/ inköpare med ett genuint intresse för goda affärer. Vi erbjuder en bred och spännande roll med goda möjligheter att påverka ditt arbete.
Som inköpare/inköpsstrateg genomför du kvalificerat inköps- och upphandlingsarbete inom ditt kategoriområde. Du har en viktig roll som projektledare i upphandlingar och ansvarar bland annat för framtagande av olika behovs- och marknadsanalyser, affärsupplägg och kategoristrategier. Vidare utvecklar du god kännedom om leverantörsmarknaden, genomför förhandlingar, skriver avtal samt ansvarar för avtalsförvaltning. Du har en viktig roll som projektledare för genomförande av upphandlingsuppdraget. Du förväntas bidra till en innovativ miljö där vi ständigt söker bättre vägar för att nå våra prioriterade mål.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskole- och/eller universitetsutbildning, gärna inom ekonomi, juridik, teknik, inköp/upphandling, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Vi ser gärna att du har god kännedom om eller erfarenhet av att arbeta i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Du trygg i rollen som projektledare och van att leda och driva större projekt.
Då du självständigt kommer genomföra muntliga förhandlingar och formulera avtalstext krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket, i både tal och skrift. Du har även god erfarenhet av Microsoft Office-paketet, där mycket goda kunskaper i Excel ses som en förutsättning för tjänsten.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad och målfokuserad. Du är en god förhandlare med förmåga att upprätthålla och vidareutveckla relationer med uppdragsgivare, marknadens olika aktörer och övriga intressenter. Vidare är du driven samt har god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter ett gott samarbete med dina kollegor. Du är en problemlösare som trivs med ett högt arbetstempo och som uppskattar att utvecklas och bidra till dina kollegors utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314045".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Evelina Kelvgård, Enhetschef Evelina.Kelvgard@skane.se
