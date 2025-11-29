Inköpare / Bilsäljare sökes till Outletbil Göteborg
2025-11-29
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Outletbil växer och vi söker nu en driven inköpare/bilsäljare som vill jobba med begagnade bilar i högt tempo. Du kommer att arbeta med både inköp och försäljning, med fokus på smarta affärer och nöjda kunder.Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
* Köpa in bilar från privatpersoner, företag och andra handlare
* Värdera bilar och göra kalkyler
* Förhandla och genomföra affärer
* Hjälpa till med försäljning, avtal och leveranser vid behov
Vi söker dig som
* Har erfarenhet från bilhandel, gärna inköp
* Är affärsmässig och självgående
* Har god bilkunskap och känsla för prisbild
* Har god kunskap om elbilar och hybridbilar (meriterande och viktigt)
* Trivs i ett högt tempo och gillar kundkontakt
* Har B-körkort
Vi erbjuder
* Fast lön plus provisionsdel
* Goda utvecklingsmöjligheter
* Mycket eget ansvar
* Trevlig och rak arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: robert@outletbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outletbil Göteborg AB
(org.nr 559422-1920), http://outletbil.se
Rattgatan 33 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
