Inköpare / Bilförsäljare till Väla Bilförsäljning AB
Väla bilförsäljning, verkstad och handbiltvätt A
2025-09-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Väla bilförsäljning, verkstad och handbiltvätt A i Helsingborg
Väla Bilförsäljning är ett företag som säljer begagnade bilar i varierande prisklasser och din huvudsakliga uppgift är att köpa in, men även sälja bilar.
Som inköpare jobbar du självständigt från första kontakt med kund till avslutad affär. Du har lätt för att knyta kontakter och vågar förhandla. Anställningen är i första hand en inköpsroll som sedermera påbyggs med försäljning.
Då du är vårt ansikte utåt och har en stor påverkan på kundernas upplevelse av deras bilaffär är det viktigt att du socialt utåtriktad och har lätt för att kommunicera och arbeta med alla sorters människor. Du bör vara lojal, flexibel, serviceinriktad och ha lätt för att knyta kontakter.
Tjänsten är en heltidsanställning med 6 månaders provanställning. Lönen består av en fast del och en provisions baserad del. Lön enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer vi begära ett utdrag från belastningsregistret.
Ansökan sker via e-post och märks "Inköpare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Ansökningarna sker via e-post: ekonomi@valabilar.se
E-post: ekonomi@valabilar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väla bilförsäljning, verkstad och handbiltvätt A
(org.nr 556923-5566)
Diabasgatan 17 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Väla bilförsäljning verkstad & handbiltvätt AB Kontakt
Simon Jensen ekonomi@valabilar.se 0707778506 Jobbnummer
9516008