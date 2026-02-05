Inköpare av livsmedel och råvaror (Sverige + Balkanregionen)

Basilico i Skanör AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vellinge
2026-02-05


Vi söker en erfaren inköpare av livsmedel och råvaror till vår restaurangverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Strategiska och operativa inköp från leverantörer i Sverige och Balkanregionen (Kroatien, Serbien, Makedonien)
Leverantörsförhandlingar, avtal och prisoptimering
Import och transportplanering
Lagerstyrning och inventering
Kvalitetskontroll av råvaror
Samarbete med kökschef kring menyplanering och råvarubehov

Stödjande arbetsuppgifter (20-30 % av arbetstiden):

Mottagning av leveranser
Lagerarbete
Kvalitetskontroll kopplat till inköp

Kvalifikationer
Erfarenhet av internationella inköp och logistik
Kunskap om livsmedelshantering och kvalitetskontroll
Meriterande: språkkunskaper i kroatiska, serbiska eller makedonska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: vlatko_ilievski@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Basilico I Skanör AB (org.nr 559098-6435)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Basilico i Skanör AB

Jobbnummer
9726405

