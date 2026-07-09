Inköpare - operativ och strategisk roll i växande bolag
Circulose AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall
2026-07-09
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Är du en inköpare som trivs i en roll där du får arbeta både operativt och strategiskt? Vill du bidra till affärsnytta genom att utveckla leverantörsrelationer, driva förhandlingar och säkerställa effektiva inköp i nära samarbete med verksamheten?
Här får du ett självständigt ansvar för inköpsarbetet och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Låter det intressant? Välkommen att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Circulose är ett textilåtervinningsföretag med en unik teknologi och en produkt -CIRCULOSE®, som framställs av 100 procent textilavfall, huvudsakligen bomull. Företagets mission är att leda övergången till cirkulärt mode genom att göra storskalig textilåtervinning tillgänglig.
Om rollen
I rollen som inköpare hos oss ansvarar du för både det dagliga inköpsarbetet och den långsiktiga utvecklingen av leverantörsbas, processer och arbetssätt.
Du arbetar nära produktion, teknik, R&D och ledning och bidrar aktivt till att säkerställa kostnadseffektivitet, kvalitet och hållbarhet i hela leverantörsledet.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och implementera inköpsstrategier
Förhandla avtal och kommersiella villkor
Utvärdera och utveckla leverantörer
Identifiera kostnadsbesparingar och effektiviseringsmöjligheter
Bygga strukturer, rutiner och processer inom inköp
Lägga och följa upp inköpsorder
Säkerställa leveranser enligt behov och produktionsplan
Hantera avvikelser, reklamationer och leverantörsdialog
Upprätthålla masterdata och inköpsrelaterad dokumentation
Den du är
Vi söker dig som är affärsmässig, analytisk och prestigelös. Du har förmågan att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande och trivs i en roll där du både driver frågor framåt och får saker att hända i praktiken. Du motiveras av att skapa struktur och tydlighet i en dynamisk miljö, samtidigt som du bygger goda samarbeten och bidrar till affärsnytta.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av inköp, gärna inom industri/produktion
Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, teknik eller motsvarande
Erfarenhet av förhandling och avtalsarbete
Goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av ERP system
Meriterande är erfarenhet från tillverkande industri, processindustri eller bolag i tillväxtfas.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en självständig roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt ansvar. Hos Circulose får du påverka inköp och leverantörsrelationer samtidigt som du bidrar till cirkulärt mode.
Är du redo för nästa steg i din karriär som inköpare? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår spännande resa! Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 9 augusti-
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten! Kontakta Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049380-2095631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Circulose AB
(org.nr 559482-8732), https://circulose.teamtailor.com
Ortviksvägen 80 (visa karta
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856 33 SUNDSVALL Arbetsplats
Circulose Jobbnummer
9998769