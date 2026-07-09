Inköpare - operativ och strategisk roll i växande bolag

Circulose AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall
2026-07-09


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Är du en inköpare som trivs i en roll där du får arbeta både operativt och strategiskt? Vill du bidra till affärsnytta genom att utveckla leverantörsrelationer, driva förhandlingar och säkerställa effektiva inköp i nära samarbete med verksamheten?
Här får du ett självständigt ansvar för inköpsarbetet och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. Låter det intressant? Välkommen att skicka in din ansökan.

Publiceringsdatum
2026-07-09

Om företaget
Circulose är ett textilåtervinningsföretag med en unik teknologi och en produkt -CIRCULOSE®, som framställs av 100 procent textilavfall, huvudsakligen bomull. Företagets mission är att leda övergången till cirkulärt mode genom att göra storskalig textilåtervinning tillgänglig.

Om rollen
I rollen som inköpare hos oss ansvarar du för både det dagliga inköpsarbetet och den långsiktiga utvecklingen av leverantörsbas, processer och arbetssätt.
Du arbetar nära produktion, teknik, R&D och ledning och bidrar aktivt till att säkerställa kostnadseffektivitet, kvalitet och hållbarhet i hela leverantörsledet.

Exempel på arbetsuppgifter

Utveckla och implementera inköpsstrategier

Förhandla avtal och kommersiella villkor

Utvärdera och utveckla leverantörer

Identifiera kostnadsbesparingar och effektiviseringsmöjligheter

Bygga strukturer, rutiner och processer inom inköp

Lägga och följa upp inköpsorder

Säkerställa leveranser enligt behov och produktionsplan

Hantera avvikelser, reklamationer och leverantörsdialog

Upprätthålla masterdata och inköpsrelaterad dokumentation

Den du är
Vi söker dig som är affärsmässig, analytisk och prestigelös. Du har förmågan att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande och trivs i en roll där du både driver frågor framåt och får saker att hända i praktiken. Du motiveras av att skapa struktur och tydlighet i en dynamisk miljö, samtidigt som du bygger goda samarbeten och bidrar till affärsnytta.

Vi tror att du har:

Flerårig erfarenhet av inköp, gärna inom industri/produktion

Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, teknik eller motsvarande

Erfarenhet av förhandling och avtalsarbete

Goda kunskaper i Excel

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Erfarenhet av ERP system

Meriterande är erfarenhet från tillverkande industri, processindustri eller bolag i tillväxtfas.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en självständig roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt ansvar. Hos Circulose får du påverka inköp och leverantörsrelationer samtidigt som du bidrar till cirkulärt mode.
Är du redo för nästa steg i din karriär som inköpare? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår spännande resa! Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 9 augusti-

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten! Kontakta Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049380-2095631".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Circulose AB (org.nr 559482-8732), https://circulose.teamtailor.com
Ortviksvägen 80 (visa karta)
856 33  SUNDSVALL

Arbetsplats
Circulose

Jobbnummer
9998769

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