Inköp- och upphandlingsstrateg till Varberg Energi
AB Effektiv Väst / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-07-20
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Varberg Energi söker nu en inköp- och upphandlingsstrateg som vill ta en aktiv roll i att utveckla våra leverantörsrelationer, stärka våra affärer och säkerställa att vi får bästa möjliga värde av våra avtal. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt inköpsarbete med affärsmässighet, förhandling och nära samarbete med både leverantörer och verksamheten.
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind-, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på varbergenergi.se/jobba-hos-oss.
Vad erbjuder rollen?
Som inköp- och upphandlingsstrateg får du en central roll i att utveckla och stärka vårt inköps- och upphandlingsarbete. Tillsammans med din kollega ansvarar du för att säkerställa affärsmässiga och hållbara inköp samtidigt som ni utvecklar våra arbetssätt, leverantörssamarbeten och avtalsstrategier.
I den här rollen ligger ett särskilt fokus på leverantörsuppföljning och affärsutveckling. Du arbetar nära våra leverantörer för att följa upp avtal, säkerställa att överenskomna villkor efterlevs och identifiera möjligheter till förbättringar, effektiviseringar och ökad affärsnytta. Du driver dialoger, genomför förhandlingar och bygger långsiktiga relationer som skapar värde för både verksamheten och våra samarbetspartners.
Du kommer även att planera och genomföra upphandlingar, ge stöd till organisationen i inköps- och avtalsfrågor samt bidra till att utveckla processer och rutiner inom området. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt och ger stora möjligheter att påverka hur vi på Varberg Energi arbetar med strategiska inköp framåt.
Du tillhör avdelningen Affärsstöd och rapporterar till HR-chef.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling eller affärsutveckling, som trivs i gränslandet mellan affärer, relationer och struktur. Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis upphandling, juridik eller annan relevant inriktning. Kanske har du arbetat inom offentlig sektor och därigenom fått insyn i regelverk som LOU eller LUF – men lika gärna kan du ha byggt din kompetens inom näringslivet eller andra branscher. Erfarenhet av entreprenadjuridik ser vi som en fördel, men inget krav.
Vi tror att du uppskattar att göra affärer och skapa långsiktiga samarbeten. Du är skicklig på att bygga förtroende, har lätt för dialogen med leverantörer och vågar ifrågasätta invanda arbetssätt för att hitta nya, bättre lösningar. Du har också förmågan att analysera avtal, kostnader och affärsupplägg för att identifiera förbättringsmöjligheter. Att följa upp att leverantörer levererar enligt överenskomna villkor när det gäller pris, kvalitet och leveranstider, samt att hantera löpande frågor och förändringar, ser du som en naturlig del av ditt arbete.
Som person är du initiativtagande, kommunikativ och relationsskapande. Du drivs av att skapa resultat tillsammans med andra och motiveras av att se effekterna av ett väl genomfört inköpsarbete över tid.
Erfarenhet från energibranschen är inget krav, vi välkomnar även dig som byggt din erfarenhet inom andra branscher och är nyfiken på att lära dig mer och utvecklas inom energisektorn.
Är detta din perfekta match?
Här får du en strategisk roll där du får möjlighet att påverka affärer som är viktiga för både verksamheten och samhället i stort. Du blir en del av ett energibolag med höga ambitioner, stark framtidstro och en kultur som präglas av samarbete och utveckling.
För dig som uppskattar att kombinera affärsmässighet, förhandling och relationsbyggande med långsiktigt strategiskt arbete är detta en roll med stora möjligheter att göra skillnad. Tillsammans med en engagerad kollega får du vara med och vidareutveckla Varberg Energis inköpsarbete och skapa värde för många år framöver.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 23 augusti.
För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
Sökord
Inköpsstrateg, Upphandlingsstrateg, Strategisk inköpare, Upphandlare, Procurement, Sourcing, Leverantörsutveckling, Leverantörsuppföljning, LOU, LUF Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970737-2108382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10007737