Inkassohandläggare till Svea Inkasso i Göteborg
2025-09-05
Nu söker vi en noggrann och ansvarsfull handläggare till vårt inkassoteam i Göteborg. Trivs du med att arbeta strukturerat och med många kontaktytor? Då kan det här vara en roll för dig! Du blir del av ett litet och hjälpsamt team som tillsammans ansvarar för att ta hand om våra uppdragsgivares fordringar. Om rollen Du kommer i rollen som Inkassohandläggare hos oss att arbeta med att handlägga våra kunders fordringar på bästa sätt. Dina arbetsuppgifter är varierande och du har stort eget ansvar för dina ärenden genom hela processen, från början till avslutat ärende. Det dagliga arbetet innebär bl.a. uppgifter såsom;
Daglig kontakt med kunder och gäldenärer via kundportal, mejl, chatt och telefon
Upprätta avbetalningsplaner
Ansöka om betalningsförelägganden och avhysningar
Visst juridiskt arbete
Kontakt med myndigheter
Ta emot och besvara bestridanden
Bedöma kreditkontroller
Vem är du? Vi söker en person som trivs i en operativ roll, är administrativt lagd och noggrann i sitt arbete. För den här rollen är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, främst i svenska även om goda kunskaper i engelska också är önskvärt, då du i rollen kommer att ha många olika kontaktytor. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete med inkasso i tidigare roll. Vidare ser vi att du är ansvarsfull och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete så att det blir gjort på ett effektivt sätt. Även förmågan att hantera ett tidvis högt tempo är viktig, då arbetsbelastningen kan variera över tid. Då du arbetar med människor är det viktigt att du är ödmjuk och lyhörd. Förmågan att förstå gäldenärens situation är viktig för att du ska kunna hantera ärendet på bästa sätt. Om Svea Svea är en koncern med finansiell verksamhet med över 2000 anställda i ett flertal europeiska länder. Med över fyrtio års erfarenhet skapar vi smarta administrativa och finansiella lösningar för både privatpersoner och företag. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa. På Svea råder en entreprenörsanda och vi har en familjär företagskultur. Gemenskap är viktigt för oss och vi jobbar för mångfald och att alla ska känna delaktighet och ha möjlighet att kunna påverka.
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Om du har frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterare Johanna Rooth på johanna.rooth@svea.com
. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt.
