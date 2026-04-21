Inkassohandläggare / Collection Specialist till kund i Göteborg
Är du den som kliver fram när processen behöver styras upp? Brinner du för inkasso och vill se tydliga resultat av ditt arbete? Och söker du ett uppdrag där du får vara både problemlösare och relationsbyggare?
Bra! Vi söker två erfarna inkassohandläggare/Collection Specialists till ett konsultuppdrag hos kund i Göteborg med omgående start i ca 6 månader med möjlighet till rekrytering för rätt personer.
Det här är ett konsultuppdrag för dig som trivs i en roll med stort eget ansvar, tydligt resultatfokus och en vardag där ditt arbete faktiskt gör skillnad. Vill du arbeta i en organisation med högt tempo, smarta digitala processer och ett modernt synsätt på kundhantering - ja då är detta rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget På företaget blir du en viktig del av inkassofunktionen och en nyckelspelare i hanteringen av obetalda fordringar. Du driver inkassoärenden självständigt genom hela processen från första kontakt till beslut om rättsliga åtgärder. Rollen är operativ och kräver både analytisk förmåga och professionell kommunikation.
Dina ansvarsområden I rollen ansvarar du självständigt för att:
Hantera och driva inkassoärenden genom hela kravkedjan
Kommunicera professionellt med kunder via telefon, mail och brev
Utreda och hantera bestridanden, konkurser och skuldsaneringar
Fatta beslut om betalningsföreläggande och verkställighet
Säkerställa korrekt dokumentation och noggrann ärendeuppföljning
Arbeta enligt gällande lagar, regelverk och företagets etiska riktlinjer
Din bakgrund Vi söker dig som har:
3-4 års erfarenhet av inkassohantering
Trygg erfarenhet av kravprocesser och arbete med större volymer av inkassoärenden
God förmåga att förstå och hantera juridiska frågeställningar (meriterande)
Erfarenhet av inkassosystemet Aptic
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Vem är du? För att lyckas i uppdraget tror vi att du är:
Självgående och trygg i att fatta beslut
Strukturerad, noggrann och van vid att hantera flera ärenden parallellt
Kommunikativ och relationsskapande, samtidigt som du kan sätta gränser
Professionell även i utmanande samtal
Lugn och lösningsorienterad i pressade situationer
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benifex. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Aquistion Manager Mathilda Carlbom mathilda.carlbom@amendo.se
Talent Consultant Manager Lina Johansson på lina.johansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG
