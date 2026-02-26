Injektionssjuksköterska till Sherry Beauty
SnR Consulting AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SnR Consulting AB i Stockholm
Sherry Beauty är en modern estetisk klinik i Stockholm som erbjuder avancerade behandlingar inom:
• Injektionsbehandlingar
• Laserhårborttagning
• Medicinsk hudvård
• Hår-, skägg- och ögonbrynstransplantation
Vi bedriver även en växande Academy-verksamhet där vi utbildar behandlare inom estetisk medicin.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska med intresse för injektionsbehandlingar till vårt team.
Tjänsten
• Heltid
• Arbetstid: Måndag - Fredag
• Tillträde: Så snart som möjligt
• Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Meriterande med utbildning inom injektionsbehandlingar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: Info@sherrybeauty.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SnR Consulting AB
(org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Sherry Beauty Kontakt
Legitimerad läkare
Sean Rahman Info@sherrybeauty.se 0704160308 Jobbnummer
9766589