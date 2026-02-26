Injektionssjuksköterska till Sherry Beauty

SnR Consulting AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-26


Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SnR Consulting AB i Stockholm

Sherry Beauty är en modern estetisk klinik i Stockholm som erbjuder avancerade behandlingar inom:
• Injektionsbehandlingar
• Laserhårborttagning
• Medicinsk hudvård
• Hår-, skägg- och ögonbrynstransplantation
Vi bedriver även en växande Academy-verksamhet där vi utbildar behandlare inom estetisk medicin.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska med intresse för injektionsbehandlingar till vårt team.

Tjänsten
• Heltid
• Arbetstid: Måndag - Fredag
• Tillträde: Så snart som möjligt
• Lön: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-02-26

Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Meriterande med utbildning inom injektionsbehandlingar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: Info@sherrybeauty.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SnR Consulting AB (org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sherry Beauty

Kontakt
Legitimerad läkare
Sean Rahman
Info@sherrybeauty.se
0704160308

Jobbnummer
9766589

Prenumerera på jobb från SnR Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SnR Consulting AB: