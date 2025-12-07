Inhouse Sales Coordinator till Maryhill Estate
2025-12-07
Detta kommer vara långt mer än "bara ett jobb" för dig, du kommer vilja stråla och leverera oavsett vilken plats du har i vår fantastiska destination,Maryhill Estate.
Här vill vi förädla historien och skapa känslan av passion på en helt ny nivå. De är här drömmar slår in, både för medarbetare liksom gäster. Upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör.
Att varaPassionerad,Professionell,Lekfull&Personligär vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Vi söker dig som brinner för sälj och hospitality - den som fångar upp förfrågningar innan de ens uppstår, som älskar gästkontakt och som skapar trygga, smidiga och minnesvärda bokningsresor för våra gäster.
På Maryhill Estate är varje besök en upplevelse, varje möte en möjlighet och varje detalj en del av helheten. Nu vill vi stärka vårt kommersiella team med en nyfiken och servicepassionerad kollega som brinner för att maximera gästflöden, beläggning och försäljning - med värme, proaktivitet, energi och fingertoppskänsla.
Ditt uppdrag
Som en viktig del av vårt kommersiella team ansvarar du för bokningsprocessen för privata bokningar, från första kontakt till följa upp efter avresa. Din roll innebär:
Skapa personliga och professionella bokningsupplevelser för privata grupper & event, Influencers m.m.
Ansvara för bäst möjliga merförsäljning & kvalitet på bokningarna samt ha ett extra stort fokus mot internationella bokningar.
Arbeta proaktivt med att fånga upp leads.
Ha tät kontakt med gäster - via telefon, mail och på plats - och guida dem genom hela bokningsresan.
Koordinera bokningarna och säkerställa att all information blir korrekt, tydlig och uppdaterad till övriga team i huset.
Samarbeta nära restaurang, reception, Guest Service och övriga avdelningar för att varje gäst ska få en sömlös upplevelse.
Följa upp bokningar, tänka proaktivt och bidra aktivt till vår kommersiella utveckling.
Bistå Total Revenue Manager i att bygga paket och lägga restriktioner, för att optimera intäkter och beläggning.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är genuint serviceinriktad, nyfiken och bygger relationer med lätthet.
Har arbetat med bokning inom hotell, event eller restaurang - har vana från bokningssystem.
Tänker kommersiellt, gillar att jobba mot mål och förstår värdet av beläggning och försäljning.
Kan svenska och engelska väl i tal och skrift.
Har hög struktur och ett organiserat arbetssätt, även när tempot är högt.
Är en lagspelare som gillar att samarbeta tvärfunktionellt och hoppar in där det behövs.
Är professionell, personlig och passionerad - och gärna med en glimt i ögat.
Anställningsform: 100% vikariat minst 1 år, med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: I huvudsak måndag-fredag (kvälls-och helgarbete kan uppstå i vissa fall.)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtal Så ansöker du
Vi intervjuar löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Kontakt
Åsa Lavesson asa.lavesson@maryhillestate.com Jobbnummer
9632221