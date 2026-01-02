Inhouse Merchandiser - Femman I Nordstan, Göteborg
2026-01-02
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Femman I Nordstan, Göteborg, söker vi nu en:
Inhouse Merchandiser
Huvudsakliga arbetsområden
• Förverkliga New Yorkers varuvisningskoncept genom varupresentation och exponering
• Ansvar för butikens visuella uttryck inklusive skyltning av fönster Planera, genomföra och följa upp kampanj- och aktivitetsexponeringar
• Organisera och genomföra utbildning för kollegor inom merchandising
• Butiksarbete inklusive försäljning där du genom din kunskap om produkter, material, mode och trender kan rådgiva kunden
Din profil
• Gymnasieutbildning inom företrädesvis handel samt gärna högre utbildning inom handel, mode eller merchandising
• Minst 1 års arbete inom detaljhandeln samt talang för merchandising och försäljning
• Erfarenhet från modebranschen och hög modemedvetenhet
• Teamorienterad och kommunikativ Flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo
• Självgående, driven och initiativtagande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska
• Kunskaper i Office-paketet
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation.
: 38,25 tim/vecka med tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av: Regionchef, e-mail tekman@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats:https://jobs.newyorker.de
Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 21.01.2026.
Du hittar ytterligare information om lediga ställningar på: http://www.newyorker.eu
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
New Yorker Sverige KB Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
, https://jobs.newyorker.de/se/jobs/sweden Arbetsplats
