Ingenjörer till framtidsinriktad innovationsmiljö på Saab!
2025-12-23
Vill du arbeta med avancerad teknik och utveckla framtidens flyg? Nu har du chansen att arbeta i en framtidsinriktad grupp för att ta fram morgondagens farkoster. Välkommen med din ansökan!
Din roll
Vi söker dig som vill vara med och utveckla, testa och bana väg för nya metoder och teknologier. Du kommer tillhöra ett team som arbetar med teknik i framkant och är med och utvecklar produkter för framtiden. Rollen kan bland annat innefatta arbete i testriggar med såväl mekanik, styrsystem, elteknik och andra discipliner. Du arbetar i tvärfunktionella team som driver projekt från idé till färdig demonstrator och rollen ger stort utrymme att prova nya arbetssätt, verktyg och tekniker i praktiken.
Vi söker bland annat:
• Elektroingenjörer
• Maskiningenjörer
• Mekatronikingenjörer
• Embedded-utvecklare
I teamet värdesätts engagemang,samarbetsförmåga och din vilja att lära nytt. Du bidrar med din kompetens, men får också möjlighet att utforska nya områden tillsammans med andra kollegor. Vi tror att innovation uppstår när teknik möter ledarskap, systemförståelse och nyfikenhet - och när människor vågar kliva utanför sin vanliga roll.
Skallkrav:
• Högskole- eller civilingenjör inom relevant område: Maskinteknik, elektroteknik, mekatronik, Inbyggda system eller likvärdigt.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser.
Vi tror att du som söker är driven med en stor nyfikenhet att lära. Du är ansvarstagande för dina uppgifter och har en förmåga att ta egna initiativ. Vidare samarbetar du väl i grupp och är ödmjuk inför komplexa uppgifter. Välkommen med din ansökan!Om företaget
För denna tjänst kommer du vara anställd som konsult genom oss på Framtiden AB för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.
Start:Snarast eller enligt ök
Omfattning:Heltid
Arbetstid:Kontorstider 8-17, flex med möjlighet för hemarbete.
Ort:Linköping, Tannefors.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Ersättning
