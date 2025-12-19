Ingenjörer sökes till vårt R&D team
2025-12-19
Är du en kreativ och lösningsorienterad ingenjör som vill jobba i teknikens framkant? Vill du utveckla högkvalitativa produkter på ett expansivt företag inom fiberoptik? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi erbjuder
Micropol Fiberoptic befinner sig i en spännande tillväxtfas där vi breddar vår produktportfölj och accelererar vår internationella expansion. Vi söker därför en eller flera ingenjörer till vårt R&D team. Mot slutet av 2026 öppnar vi dessutom dörrarna till vårt nybyggda huvudkontor och vår nya produktionsanläggning i Halmstad.
Som ingenjör hos oss får du en central roll i att designa, anpassa och vidareutveckla produkter utifrån kundbeställningar. Våra kunder finns främst inom försvarsindustrin, vilket ställer höga krav på säkerhet, precision och kvalitet. Målet är att leverera högsta möjliga kvalitet och funktionalitet. Med korta beslutsvägar och ett genuint fokus på samarbete, ansvar och omtanke skapar vi en arbetsmiljö präglad av sammanhållning och engagemang.
Om arbetet
På R&D erbjuder vi en omväxlande tillvaro med huvudfokus på produktutveckling, både i kundprojekt och med egenutvecklade produkter. Vi utvecklar våra produkter från idé, via design och konstruktion, till prototyptillverkning och småserier i egen verkstad eller med hjälp av underleverantörer. Vi samarbetar tätt med vår produktionsavdelning för att skapa de bästa förutsättningarna att leverera klokt utformade produkter färdiga för produktion.
På avdelningen genomför vi också test och verifieringar av produkter, samt prov och försök för att testa nya rön och tekniska tillämpningar.
Du kan vara nyexaminerad eller ha längre arbetslivserfarenhet, det som kommer att vara viktigt för att trivas och lyckas på Micropols R&D avdelning är inställningen och en personlighet som hela tiden stävar efter att utvecklas, lära sig nytt och använda dina och kollegornas gemensamma kunskaper för att tillsammans skapa vinnande produkter. Då våra produkter ofta innefattar flera teknikområden ser vi det som meriterande att du har förmågan att blicka utanför ditt eget huvudområde och ta dig an uppgifter i angränsande teknikområden.
Vi söker dig som har
Minst kandidatexamen, inom maskinteknik, elektoteknik, maskinteknik, mjukvara, produktutveckling eller motsvarande
Goda kunskaper i Microsoft 365
Svensk medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Mekanisk konstruktion, SolidWorks, Autodesk Fusion 360
Erfarenhet av programmering, gärna embedded i Python, C++ eller motsvarande
Programkunskaper, gärna MATLAB eller Zemax
PCB-Design, t,ex. Altium Designer
Erfarenhet inom Test och Verifiering
Verkstadserfarenhet (Prototyper & små serier). Fräsning, svarvning, CAM/CNC, lödning, etc.
3D-printing (FFF, SLA, SLS)
Erfarenhet av CE-märkning
Erfarenhet av militärt arbete, t.ex. värnplikt
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande trygghetsförsäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar samt förmånlig sjukförsäkring. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom afterwork, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Ansökningsprocess
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Notera att bakgrundskontroll och tester är en del av rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Mathias Hallin på e-post: mathias.hallin@micropol.com
eller telefon: 035 - 260 72 21 alternativt Sofia Viredius HR Manager, e-post: sofia.viredius@micropol.com
eller telefon: 035 - 260 72 26
