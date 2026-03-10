Ingenjörer med intresse för patent till AWA! (elektronik/fysik)
Drivs du av att förstå komplex teknik på djupet och omsätta det till verklig affärsnytta? Som patentombud på AWA arbetar du i skärningspunkten mellan teknik, juridik, strategi och människor, mitt i den omställning som just nu omformar hela branschen genom AI och nya digitala arbetssätt. Här handlar rollen inte bara om att skydda innovationer, utan också om att vara med och forma hur framtidens tekniska lösningar utvecklas, används och konkurrerar globalt. Du blir en strategisk rådgivare och ett bollplank till kunder i teknikens absoluta framkant - från stora internationella bolag till enskilda uppfinnare. Förutom en utmanande och omväxlande roll erbjuds du en plats i en prestigelös och stöttande företagskultur där kunskap delas generöst. Är du redo för nästa steg i ett framtidsyrke med hög efterfrågan? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
För 28:e gången drar AWA nu igång rekryteringen till deras uppskattade program för dig med siktet inställt på att bli en av AWA framtida IP-experter (Intellectual Property, IP). Med din ingenjörsbakgrund erbjuds du en unik möjlighet till en långsiktig karriär där du befinner dig i gränslandet mellan teknik, affär och juridik och arbetar med innovationer och uppfinningar ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Programmet ger dig möjligheter att utvecklas i en affärsfokuserad roll där du utbildas och tränas i allt från juridik till språkträning och hur man skriver en patentansökan, men även affärsrådgivning och hur man lyckas som bäst i konsultrollen.
Vad gör man som patentombud?
Du kommer att jobba i en roll som kombinerar fokuserat individuellt arbete med täta kundkontakter, strategiska diskussioner och intervjuer med uppfinnare och företag som alla brinner för sina tekniska idéer. Ena dagen jobbar du med att formulera ett patentkrav med både precision och kreativitet, nästa dag besöker du en produktion för att förstå hur en maskin faktiskt fungerar i praktiken. Det som gör jobbet unikt är bredden - att ständigt få ta del av helt ny teknik, från olika branscher och marknader, utan att för den delen vara den som utvecklat den. Du samarbetar tätt med såväl dina kunder i både Sverige och internationellt som med dina patentombudskollegor, paralegals och ombud världen över. Rollen är utformad som en tydlig karriärresa där det långsiktiga målet är att du ska uppnå auktorisation som European Patent Attorney och därmed bli en nyckelspelare inom europeisk immaterialrätt.
Kika gärna på videon nedan för att höra mer om vad dina framtida kollegor delar om sin första tid på AWA!
Du erbjuds
Ett mycket gediget introduktionsprogram som löper under 7 månader innan du kliver in i rollen som patentombud
Ett företag som satsar mycket på sina anställda - tydliga karriärvägar, mentorskap, en stöttande chef.
Möjligheten att påverka och bidra till både dina kunders utveckling och AWA:s fortsatta framgångar inom patentvärlden
Att arbeta med både nationella och internationella kunder, från enskilda uppfinnare till stora globala företag, myndigheter och ombud över hela världenDina arbetsuppgifter
Tjänsten inleds med ett 7-månaders introduktions/traineeprogram där du växelvis erbjuds teoretisk utbildning inom patentområdet, juridik och konsultrollen, varvat med praktiskt arbete på ditt lokala kontor tillsammans med ditt team och mentor. Utbildningsblocken hålls på AWAs olika kontor runt om i Sverige där du träffar dina andra programkollegor och får möjligheten att bygga ditt nätverk inom AWA. Du kommer under att vägledas av seniora patentombud vilka ger dig grunderna i immaterialrätt, svensk och internationell, samt strategisk rådgivning ur ett affärsperspektiv.
Efter avslutat introduktionsprogram går du in i rollen som patentombud (Junior Associate) och de första åren kommer du ha fortsatt stöttning av erfarna kollegor för att du ska lyckas som bäst i din roll. Detta är en tjänst för dig som trivs att jobba med tydliga deadlines, som drivs av att skapa resultat och som gillar när tempot är högt.
I rollen som patentombud kommer du till exempel att:
Göra undersökningar avseende nya uppfinningar och tekniska jämförelser med vad som är känt sedan tidigare
Skriva patentansökningar samt argumentera för dessa gentemot patentverk världen över
Hjälpa kunder med strategisk rådgivning kring bäst väg framåt på deras marknader och i förhållande till sina konkurrenter
Invända mot patent som hindrar kundens affär på något sätt
Delta som teknisk expert i tvister kunden eventuellt hamnar i
Finns det ett även högre syfte med IP? - Ja, absolut! Innovationer är förutsättningarna för sociala framsteg och ekonomisk utveckling. De är också en nyckel i kampen exempelvis mot dagens klimat- och hälsoutmaningar. Immateriella rättigheter, t.ex. patent, är de institutionella regleringar som möjliggör innovation genom att skapa incitament att investera i forskning och utveckling (FoU).
Vi söker dig som
Detta är en roll för dig som trivs att jobba i en händelserik arbetsmiljö med högt uppsatta mål. Du trivs i en konsulterande roll med många kontaktytor, gillar att skapa affärer och förstå kundens behov och jobbar för att hitta den bästa lösningen både för kunden och AWA. Utöver det har du förmågan att jobba både självständigt och tillsammans med andra där det stundtals krävs ett högt fokus på detaljer, att vrida och vända på ord och formuleringar - och där det andra dagar krävs att du konsulterar en kund eller nätverkar på event.
För rätt person är detta en unik möjlighet att få arbeta med några av Europas mest intressanta innovationsföretag - finns viljan och drivet hos dig kommer AWA hjälpa dig med resten! Motivera väl i din ansökan varför du är intresserad.
Är civilingenjör eller disputerad inom elektronik, teknisk fysik, nanoteknik, telekommunikation eller motsvarande.
Är nyexaminerad eller har några års arbetslivserfarenhet från exempelvis en konsultroll eller inom utveckling
Har en hög språklig kompetens i engelska, både i tal och skrift
Har grundläggande kunskaper i svenska, både tal och skrift
Har ett stort tekniskt intresse, speciellt för nya innovationer
Har ett intresse för immaterialrättsliga frågor
