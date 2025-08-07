Ingenjörer inom hjulfordon med olika inriktningar
Har du några års erfarenhet av att arbeta inom tekniskt systemarbete? Vill du bidra med din erfarenhet och delta i spännande projekt inom fordonsområdet? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker till roller inom Systems Engineering, ILS och vidmakthållande.
På FMV kommer du att delta i arbetet med att ställa krav på teknisk materiel, genomföra tekniska granskningar och medverka i upphandling av materiel och tjänster på enheten för hjulfordon. Du kommer att vara involverad i tekniska lösningar, träffa leverantörer och brukare samt sammanställa analyser. Tillsammans med projektledare och andra experter säkerställer du att leveranser till Försvarsmakten sker i tid och med hög kvalitet.
Inriktning Systems Engineering
Inom Systems Engineering (SE) stödjer du anskaffningsprojekt genom att arbeta nära projektledare med kravställning, framtagning av tekniska specifikationer och uppföljning av leverantörers arbete. Du spelar en central roll i projektet genom att säkerställa att industrins lösningar motsvarar Försvarsmaktens krav och operativa behov.
Inriktning Integrated Logistics Support
Inom Integrated Logistics (ILS) Support ligger fokus på systemens användbarhet och förvaltning genom exempelvis instruktionsböcker, utbildningar, reservdelshantering och verktyg. Du jobbar tätt ihop med såväl projektledare som andra ingenjörer och ansvarar, som en del i framtagningen av det tekniska systemet, för att ta fram en underhållslösning och ett tillhörande underhållssystem. I din roll kommer du att genomföra kravarbete, ta fram specifikationer, granska leverantörers arbete och leveranser, genomföra underhållsanalyser och dokumentationsgranskningar.
Inriktning vidmakthållande
I din roll kommer du att delta i arbetet med att följa upp och åtgärda avvikelser, genomföra statushöjande åtgärder, livstidsförlänga materielsystem samt vara delaktig i kommande anskaffningar på enheten för hjulfordon. Du har en central roll i samarbetet med Försvarsmakten och i tjänsten bygger du snabbt ett nätverk och samverkar mellan olika funktionsföreträdare inom både industri och Försvarsmakten.
I samtliga roller är du även delaktig i att följa upp industrins utveckling av systemen och granska leveranser till berörda delar inom Försvarsmakten. Som ingenjör strävar du efter att möjliggöra och optimera Försvarsmaktens höga krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet samt optimal livslängdskostnad. Du är en viktig del i att utveckla och förbättra arbetsmetoder och arbetssätt inom enheten.
Tjänsten är placerad i Östersund. Resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt vi bedömer likvärdigt. Vi ser att du har några års relevant och aktuell erfarenhet inom tekniskt systemarbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om har erfarenhet av arbete i projektform. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom kravställning, upphandling och verifiering av teknisk materiel. Har du erfarenhet från Försvarsmakten eller arbete med fordonssystem, ser vi även det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god samarbetsförmåga och du är uthållig i att arbeta mot långsiktiga mål. I ditt arbete planerar, organiserar och strukturerar du på ett effektivt sätt. Du har även en god problemlösande förmåga och arbetar väl med komplexa problem.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-08-28.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Caroline Viberg eller Jonas Silfver Wikstrand via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
