Ingenjör till spännande tekniskt konsultuppdrag i Göteborgsområdet
Valora bemanning AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-03
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Handläggare inom behörighets- och kontrollsystem
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren handläggare till ett konsultuppdrag inom behörighets- och kontrollsystem.
I rollen arbetar du med administration, granskning och tilldelning av behörigheter i olika IT-system. Du säkerställer att processer för behörighetshantering och livscykelhantering följs enligt gällande rutiner och regelverk.
Du fungerar som stöd och rådgivare till chefer och behörighetsbeställare. Vid behov deltar du även i testarbete, hanterar avvikelser samt stödjer arbete kopplat till revisioner och interna kontroller inom behörighets- och säkerhetsadministration.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Administrera och tilldela behörigheter i IT-system
Granska och säkerställa korrekt behörighetshantering
Följa processer för livscykelhantering av användare och behörigheter
Ge stöd och rådgivning till beställare och chefer
Delta i testning och systemrelaterat förbättringsarbete
Hantera avvikelser och stödja revisions- och kontrollarbeteKvalifikationerKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av behörighetshantering
Minst 3 års erfarenhet av ärendehantering
Minst 3 års erfarenhet av IT-support eller liknande supportroll
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i supportprocesser
Erfarenhet av serviceinriktade roller med många kontaktytor
Erfarenhet av arbete i större organisationer eller offentlig verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du har god kommunikativ förmåga och trivs i en roll där du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.
Om uppdraget
Konsultuppdrag
Placeringsort: Norrköping
Omfattning: Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 2026-07-01 – 2027-06-30
Möjlighet till distansarbete upp till ca 50 %Så ansöker du
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
602 25 NORRKÖPING Jobbnummer
9946549