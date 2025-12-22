Ingenjör till Saab Aeronautics i Östersund!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Deployable Aircraft Maintenance facility (DAM) är en mobil flygunderhållsplats som möjliggör underhåll av flyg och markfordon ute i fält. Nu söker vi en engagerad och erfaren ingenjör till vårt DAM-team som kommer att arbeta med utveckling och leveranser av vår produkt som du kan läsa mer om här. DAM-teamet består i dagsläget av produktledare, projektledare, ingenjörer och installationsledare. Det är ett positivt team med hög arbetsmoral och vilja att leverera. Som en del av teamet får du stort inflytande och möjlighet att aktivt bidra till produktens utformning samt utvecklas i rollen. Som ingenjör hos oss kommer du att spela en avgörande roll i vår strävan att skapa trygga samhällen genom avancerade tekniska lösningar.
Ditt dagliga arbete kommer att vara både utmanande och givande. Du deltar i design, utveckling och implementering av nya tekniska lösningar, utvecklar och testar prototyper som banar väg för framtidens teknik samt utför du djupgående analyser och tekniska utredningar för att säkerställa högsta prestanda och kvalitet. Du ansvarar även för underhållsberedning och utarbetar föreskrifter för handhavande och underhåll samt genomför felsökningar och ger stöd till användare före, under och efter installation. Du är delaktig i hela flödet från kontraktsskrivning till slutleverans mot kund, du bidrar med teknisk kompetens och engagemang för att tillsammans med arbetsgruppen möta ett växande intresse för produkten.
Vi utvärderar kontinuerligt våra processer och metoder för att maximera vår effektivitet, vilket innebär att även det blir en central del av din roll.
Vi söker dig som är en problemlösare ut i fingerspetsarna och som tar dig an nya utmaningar med entusiasm och kreativitet. För att kunna lösa de komplexa, tekniska problem som dyker upp i din vardag hos oss ser vi att du har en stark teknisk kompetens. Du har en högskoleingenjörsexamen eller en flygteknikerutbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Dessutom har du:
* Stark kommunikations- och samarbetsförmåga.
* Goda kunskaper i både svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
* Förmågan att arbeta självständigt likaväl som du samarbetar effektivt i team.
* En kreativ och innovativ inställning till ditt arbete.
Resor förekommer i tjänsten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
