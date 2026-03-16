Ingenjör till provverksamhet inom telekrig och ledningsstödsystem
2026-03-16
Har du en teknisk bakgrund och intresse för provverksamhet inom telekrig och ledningsstödsystem? Nu söker vi en ny medarbetare till vår verifierings och valideringsverksamhet inom test och evaluering cyber. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Test och Evaluering Cyber (T&E) bidrar till att Försvarsmakten får efterfrågad förmåga genom att verifiera och validera (VoV) funktionskedjor samt teknisk samverkan inom ledningsstödsystem. Som ingenjör inom provverksamheten kommer du att leda och genomföra prov samt rapportera resultat kopplade till system inom telekrig, Counter-UAS (anti-drönarsystem) och ledningsstödsystem.
Arbetet omfattar bland annat planering, ledning och strukturering av provverksamheten med fokus på aktiviteter, kvalitet och tidsplan, samt uppföljning, sammanställning och analys av insamlade data.
Tjänsten innebär många kontaktytor, både nationellt och internationellt. Du blir en del av en projektgrupp som inkluderar representanter från bland annat FMV, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), leverantörer och andra myndigheter. Du kommer även att fungera som stöd för T&E Cybers övriga provverksamheter i rollen som provledare.
Tjänsten är placerad i Enköping och tjänsteresor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har avslutat en teknisk gymnasieutbildning eller har motsvarande kompetens som förvärvats på annat sätt och som vi bedömer likvärdig. Du bör även ha erfarenhet från arbete inom ett relevant tekniskt område. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt giltigt B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med telekrigssystem, burna kommunikationssystem inom Försvarsmakten, kommunikationsutrustning eller praktiska prov av teknisk utrustning och provverksamhet. Erfarenhet av systemutveckling och Systems Engineering enligt ISO-15288 är ett plus. Har du dessutom erfarenhet av att hantera sekretessklassad information och internationella samarbeten är också meriterande.
Det är även meriterande om du har en utbildning som civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller annan utbildning som är relevant för området. Utbildning inom telekrig eller Försvarsmaktens sambandssystem samt Transportstyrelsens drönarkort ses också som ett plus, men är inget krav.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och har en konstruktiv inställning till problemlösning. Du arbetar strukturerat och tar gärna initiativ. Vidare ser vi att du är självgående, tar ansvar och agerar med integritet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Robert Warnstad via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson, samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid #LI-JS1
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se
För detta jobb krävs körkort.
FMV Jobbnummer
9798957