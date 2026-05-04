Ingenjör till Landskap och gestaltningsenheten i Malmö Stad
2026-05-04
Ref: 20260992
Vill du arbeta tillsammans med oss och skapa attraktiva, gröna och hållbara utemiljöer i Malmö? Vi söker en kreativ, engagerad ingenjör till Landskap och gestaltningsenheten som har ett intresse för stadsmiljö och gestaltning och vill vara med och projektleda, planera och bygga Malmös utemiljöer.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att projektleda, utreda, planera och genomföra ombyggnad av allmän platsmark, från förstudie till projektering och entreprenad. Hos oss kommer du både leda och delta i projekt och bidra med din ingenjörskompetens på många olika sätt.
Du kommer att arbeta med kompetenta och engagerade kollegor i en miljö som präglas av god arbetsgemenskap och gemensamt ansvar. Din arbetsvardag kommer att vara varierad och inspirerande!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Att projektleda projekt från planering till slutbesiktning av entreprenad
Att delta som ingenjör i projekt och ansvara för tekniska frågor såsom mark- och gatubyggnad, grundläggning och konstruktion.
Att arbeta som projekteringsledare gentemot extern konsult i olika projekt.
Att vara med och driva projekt framåt genom samarbeten, samordning och kontinuerlig kommunikation både internt och externt.
Att bidra till förvaltningens arbete och utveckling inom exempelvis klimatomställning, grönare stadsrum samt både permanent och tillfällig användning av stadsrummet.Kvalifikationer
Vi söker dig med ingenjörsexamen om minst 180 HP med relevant inriktning, så som väg och vatten/samhällsbyggnad eller byggteknik. Du är civilingenjör alternativt högskoleingenjör.
Du har minst 5 års yrkeserfarenhet med god erfarenhet av byggskeden som antingen entreprenör, beställare eller konsult med kunskaper inom markarbeten, grundläggning samt trä- och stålkonstruktioner. Du har ett intresse och god förståelse för stadsmiljö och gestaltning av såväl hårdgjorda ytor som grönytor.
Då vi arbetar mot hållbara lösningar är det bra om du är intresserad och har erfarenhet av klimatberäkningar och återbruk.
Du är kommunikativ, har goda kunskaper i både tal och skrift på svenska och är van vid att samarbeta och diskutera dina och andras idéer för att hitta de bästa lösningarna. Du är driven, strukturerad och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Om arbetsplatsen
Landskap och gestaltningsenheten på Stadsmiljöavdelningen planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, torg, konst och parker i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt i nyttan för Malmöborna. Enheten består av två sektioner med ca 26 landskapsarkitekter, ingenjörer och trädspeciallister som samarbetar nära i projekten.
Enheten är en del av Stadsmiljöavdelningen. Stadsmiljöavdelningen har som uppgift att sköta om, utveckla och anpassa staden för ett fungerande och attraktivt stadsliv. Avdelningen säkerställer att befintlig stad och ny stad, såväl på allmän plats som kvartersmark och byggnader, förvaltas, förräntas, utvecklas och gestaltas. Genom att kombinera skötsel, utveckling och gestaltning skapas en stadsmiljö som är hållbar över tid och som upplevs som ren, hel och trygg.
På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260992".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad August Palms plats 1
205 80 MALMÖ
Malmö Stad
Vision
Claes Carlsson claes.carlsson@malmo.se 0709-341523
