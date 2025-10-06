Ingenjör till Kiselkarbid (SiC) epitaxi utveckling och tillverkning
2025-10-06
Vill du bidra till utvecklingen av nästa generations kraftelektronik? På RISE Smart Hårdvara satsar vi på att etablera en ledande verksamhet inom kiselkarbid (SiC) - en teknologi med avgörande betydelse för elektrifiering och hållbar omställning. Nu söker vi ingenjörer till vår nya enhet i Kista, där du får arbeta i skärningspunkten mellan teknisk utveckling och förserietillverkning.
Om oss RISE Smart Hårdvara är i färd med att bygga upp spetskompetens inom SiC, en strategiskt viktig teknik för både Sverige och Europa. Materialet har breda tillämpningar inom bland annat fordonsindustrin, rymdsektorn och energisystem. Den nya enheten du blir en del av är aktiv i både nationella och internationella forskningssamarbeten, ofta i nära dialog med industripartners.
Vi håller till i Electrumlaboratoriet i Kista, där vi bedriver tillverkning, utveckling och kvalitetsarbete i renrumsmiljö. Här kombineras forskning med praktiskt arbete - och du får vara med och forma framtidens energilösningar.
Om rollen Som ingenjör inom SiC epitaxi kommer du att ha en central roll i tillverkningskedjan för avancerade halvledarmaterial. Arbetet sker i renrumsmiljö och innefattar både praktiska moment och teknisk utveckling. Du blir en del av ett tvärvetenskapligt team som arbetar i nära samverkan med industri, akademi och internationella partners.
Du kommer bland annat att:
Planera och optimera processer för epitaxi och halvledartillverkning
Kalibrera, drifta och underhålla avancerad utrustning
Genomföra elektriska mätningar och materialanalyser
Dokumentera processdata och driva kvalitetsförbättringar
Delta i utvecklingsarbete kring nya materialsystem och teknologier
Stötta operatörer och fungera som länk mellan produktion och forskning
Vem är du? Du har en ingenjörsbakgrund inom fysik, materialvetenskap, elektroteknik eller liknande, gärna med erfarenhet av SiC eller andra halvledarmaterial. Du är analytisk, noggrann och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta i projektform och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område
Praktisk erfarenhet av SiC eller halvledarteknik
Kunskap om avancerade mätmetoder och processkontroll
Förmåga att dokumentera och kommunicera tekniska resultat
Ett lösningsfokuserat arbetssätt och driv att utveckla nya teknologier
Meriterande:
Erfarenhet från renrumsmiljö och epitaxiprocesser
Doktorsexamen inom relevant område
Erfarenhet av forskningsprojekt eller ansökningsarbete
Är vi en bra match? Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga framtiden - bokstavligen. Du får möjlighet att arbeta med varierande och stimulerande uppgifter inom forskning, utveckling och produktion. Du ges stort utrymme att påverka och förverkliga egna idéer, samtidigt som du samarbetar med ledande aktörer inom både industri och akademi. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kunskap, kreativitet och samarbete står i centrum, och där du har goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling i en verksamhet som växer och tar form. Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef på Smart Hårdvara Björn Samel, +46 10 228 41 09. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 23 oktober. Sök utan personligt brev.
