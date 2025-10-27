Ingenjör till C-130 simulatorn på Skaraborgs flygflottilj F7
2025-10-27
Om avdelning
Vi på simulatoravdelningen utför drift och underhåll på en C130 Hercules simulator, fem stycken JAS39 Gripen simulatorer och taktiska stödsystem. Vi stödjer även övriga förband och export länder med JAS 39 simulatorer och taktiska stödsystem vilket medföra att utlandsresor kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som simulatoringenjör arbetar man med kontroll/provflygning och drift/underhåll av flygsimulatorer med tillhörande delsystem. Stödja FMV/HKV vid utveckling av flygsimulator. I tjänsten kan det även ingåberedskapstjänstgöring.
Under 2026/2027 kommer en modifiering av C-130 simulatorn att ske. Modifiering består av byte visuellt system och huvuddatorer. Detta innebär att simulatorn kommer att bestå av teknik från 80-talet till det senaste inom data och bildgenerering.
Kvalifikationer/krav
• Akademisk examen med för arbetet lämplig inriktning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska
• B-körkort, manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets- och registerprövning
Meriterande
• Erfarenhet från underhåll av datorsystem, systemadministration, hydraulik och finmekanik
• Förmåga att sätta sig in i och felsöka i komplexa tekniska system
• Kunskaper om UNIX, Windows, nätverk, databaser, elektronik, flygunderhåll, flygsimulatorer
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna kräver att du har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i grupp men även kan arbeta självständigt. Som simulatoringenjör behöver du ha god förmåga att lösa problem även under tidspress samt har en hög nivå vad gäller kvalitetsmedvetenhet, god administrativ förmåga och vara serviceinriktad. Du behöver även vara flexibel, då omständigheterna kan ändras snabbt och kräver att tillvägagångsätt och synsätt måste förändras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Såtenäs.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Anställningskategori: Civil
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning, övning i krigsorganisationen. Friskvård och fysiskträning är en naturlig del av vardagen och tjänsten innebär krav på viss fysisk förmåga. Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen attkontakta Jan-Åke Johansson, tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-28. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev, där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
