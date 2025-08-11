Ingenjör som vill bidra till rätt materiel för ett starkare försvar
2025-08-11
Vill du se till att Försvarsmaktens soldater har rätt utrustning i rätt tid? Nu söker vi medarbetare till enheten för generell underhållsutrustning. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Som ingenjör är du med i hela cykeln från anskaffning till vidmakthållande av materiel inom området för generell underhållsutrustning. Exempel på system som anskaffas är verktygsutrustning, luftmiljöutrustning samt funktions- och transportcontainrar. Detta innefattar bland annat verktygslådor, batteridrivna verktyg, klimataggregat och avfuktningsutrustning - helt enkelt utrustning som får Försvarsmaktens materiel att leva längre och bidrar till ett starkare försvar över tid.
Vidare inkluderar arbetet att utforma designkrav, förbereda anskaffningsunderlag, utforma förfrågningsunderlag för upphandlingar, utvärdera inkomna anbud inom ramen för LOU/LUFS samt att följa upp produktionen. Du ansvarar för kvalitetssäkring, leveranskontroller och hantering av avvikelser, tekniska utredningar samt teknisk dokumentation och underhållsberedningar. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Försvarsmakten och externa leverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Du har en examen som civil- eller högskoleingenjör, officer alternativt för området motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen har du ett par års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet antingen som ingenjör eller med liknande arbetsuppgifter som militär alternativt har annan enligt vår bedömning relevant erfarenhet. Du har även erfarenhet av projektarbete och genomförande av marknadsundersökningar, analyser, utredningar och/eller att skriva rapporter.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet inom ett eller flera av områdena; systems engineering, integrated logistics support (ILS), konfigurationsledning, kravställning, upphandling och verifiering av teknisk materiel, systemsäkerhet eller informationssäkerhetsdeklaration och informationssäkerhet. Likaså om du har erfarenhet av underhållsberedningar och teknisk dokumentation. Det är en fördel om du har kunskap inom området underhållsutrustning samt dess tekniska lösningar, kunskaper om dess tillämpning och integration till omgivande system. Har du tidigare erfarenhet av arbete med FMV, Försvarsmakten eller försvarsindustrin är det meriterande men inte ett krav.
Eftersom det sker mycket kontakt med Försvarsmakten och industrin är det en förutsättning att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Tjänsteresor in- och utrikes kan förekomma, varför körkort B krävs för tjänsten. Du är även vad vid att använda Officepaketet.
Som person är du initiativtagande, driver projekt och samarbeten framåt och har en god förmåga att arbeta tillsammans med kollegor i olika roller. Du är självgående, strukturerad och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt, är lyhörd för förändringar och kan enkelt anpassa dig efter nya förutsättningar. Rätt person är viktigt för oss, därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Enheten generell underhållsutrustning inom FMV:s verksamhetsområde Logistik ansvarar för och organiserar verksamheten för att upphandla, leverera och vidmakthålla materiel inom området bas- och underhållsutrustningssystem. Hos oss arbetar man med flera anskaffningar parallellt och får vara med i hela kedjan från kravställning till leverans och avveckling.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Försvarsmakten, externa leverantörer samt med många kontaktytor inom myndigheten. Vår utrustning får Försvarsmaktens materiel att leva längre och bidrar till ett starkare försvar över tid
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Per Andersson OFR/S Peter Boström OFR/O Henry Jooma och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel)
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Caroline Genfors via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Johanna Samuelson, johanna.samuelson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
