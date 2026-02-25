Ingenjör som vill bidra till Försvarsmaktens lokalförsörjning
2026-02-25
Har du teknisk kompetens och erfarenhet av att arbeta i projekt? Trivs du med att samarbeta med andra och att arbeta efter uppsatta mål? Då kan du vara den vi söker som ingenjör till oss på FMV. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Du kommer vara en del av ett kunskapstungt team som tillsammans använder era kompetenser för att utveckla Försvarsmaktens lokalförsörjning. Som ingenjör deltar du i flera olika parallella projekt som kräver olika kompetensområden, integration av till exempel IT-system, fastighetsnät och övervaknings- och inpasseringssystem, tekniskt systemarbete. Du stödjer projektledaren i arbetet med kravställning, upphandling, verifiering, leverans till vår kund Försvarsmakten och avveckling. Vidare kommer du att arbeta i projekt, som kan vara nyanskaffning eller utveckling av befintliga objekt. Beroende på komplexitet och omfattning varierar våra projekt i längd och storlek.
Tjänsten som i ingenjör kan komma att kombineras med andra arbetsuppgifter inom enheten och arbetsuppgifterna kan även förändras under projektens gång. Det finns dessutom goda möjligheter att som anställd fördjupa sin kunskap inom specifika system genom olika interna utbildningar. Du kommer att arbeta med stöd av planeringsledare, produktledaren och projektledare inom specifika område och ansvara för uppföljning av ekonomi och tidsplan mot organisationen.
I rollen samverkar du med personer internt och externt, exempelvis Försvarsmakten, leverantörer och andra intressenter. Projekten du arbetar med finns olika platser i landet, vilket innebär såväl resor som god samverkan med Försvarsmakten och Fortifikationsverket.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil-/högskoleingenjör eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du behöver ha relevant och aktuell erfarenhet av att arbete i projekt. Likaså för området relevant kunskap om systemutformning och kravställning samt utbildning inom infrastruktur för IT-system, telefonisystem eller larm- och passersystem. Vi ser det också som nödvändigt att du har erfarenhet av projektering, systemutformning och/eller installation av arbete med infrastruktur för IT-system, telefonisystem eller larm- och passersystem. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av entreprenadarbete eller utbildning inom utveckling av IT System-och/ eller design för teknisk bevakning. Önskvärt men inget krav är erfarenhet av Försvarsmaktens infrastrukturprocess och Fortifikationsverkets roll i denna.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du är flexibel med god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter samt är lojal och handlar i enlighet med fattade beslut. Viktigt är också att du är samarbetarorienterad. Du är lyhörd och löser utmanande situationer på ett konstruktivt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem. Inom verksamhetsområdet finns enheten anläggningar som ansvarar för installation av materielsystem, fastighetsnät och inredning i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Arne Molander, OFR/S Magnus Norström, OFR/O Kari Lehto och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Loosaar via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9762626