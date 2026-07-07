Ingenjör skydd till gruppen Operativt skydd drift Ringhals 3 & 4
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2026-07-07
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Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du bidra till säker drift och ett viktigt samhällsuppdrag?
Hos oss på Ringhals får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där säkerhet, ansvar och samarbete står i fokus. Nu söker vi en ingenjör inom skydd som vill vara med och bidra till vårt viktiga arbete inom strålskydd.
Vi söker nu Ingenjör skydd till gruppen Operativt skydd drift Ringhals 3 & 4Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Operativt skydd ansvarar för att utföra, utveckla och förvalta uppgifter inom verksamhetsområdet (Skydda individ, anläggning och omgivning) för hela företaget.
Som Ingenjör Skydd kommer du att arbeta inom området operativ skydd, vilket innefattar både strålskydd och arbetsmiljö.
Arbetet spänner över alla verksamheter och innebär bl.a. :
Självständigt skyddsarbete samt övervakning och kontroll av anläggningarnas status och inre miljö ur skyddssynpunkt.
Samverka med utförare genom att planera enskilda arbeten samt medverka i projekt och större underhållsarbeten.
Dokumentationsansvar som innebär att du kommer att få arbeta med att ta fram, implementera och förvalta rutiner för vår verksamhet. Vidare så får du ett övergripande ansvar för att säkerställa att arbetet dokumenteras, och att det sker på rätt sätt.
Att agera som instruktör i vissa strålskyddsutbildningar samt ingå i Ringhals haveriberedskap.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Du har relevant strålskyddsutbildning eller motsvarande kunskap och det är meriterande med erfarenhet från drift, underhåll eller skyddsverksamhet, på kärnkraftverk. Rollen kräver att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Arbetet innebär mycket frihet under ansvar varför du behöver vara självgående, noggrann och serviceinriktad. För att kunna bidra till enhetens utveckling vill vi att du är kreativ, lyhörd och positiv till förändringar. Det är även viktigt att du tycker om att arbeta i grupp och vill bidra i vårt gränsöverskridande arbete inom Ringhals.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet som är viktig för samhället och framtidens fossilfria energiförsörjning. Ringhals erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, internutbildningar och förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, tjänstepension och föräldraledighetstillägg. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Olle Fält olle.falt@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
OBS! Annonsen ligger ute under en längre period över sommaren, vilket innebär att vår tillgänglighet för frågor kan vara något begränsad
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 9/8. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9994987