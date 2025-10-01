Ingenjör och tekniker inom kemi och kemiteknik

Nils Malmgren AB / Kemiingenjörsjobb / Kungälv
2025-10-01


Vi erbjuder
En omväxlande och tekniknära tjänst i ett väletablerat företag
Möjlighet att arbeta med unika materiallösningar i spännande miljöer
Intern utbildning och kompetensutveckling.
Krav är flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska och tyska är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kemi@nilsmalmgren.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kemiingenjör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nils Malmgren AB (org.nr 556309-8119)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nils Malmgren Aktiebolag

Kontakt
Jonny Augustsson
jonny@nilsmalmgren.se

Jobbnummer
9534263

