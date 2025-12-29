Ingenjör med samarbetsförmåga och tekniskt skarpsinne
2025-12-29
Är du en person som trivs med att samarbeta, ta initiativ och bidra till att föra projekt framåt? Då kan det här vara rollen för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din profession och samtidigt arbeta med teknik som gör konkret skillnad för Sveriges säkerhet.
På enheten arbetar kollegor i olika åldrar och med olika bakgrund. Vi värdesätter omtanke, respekt och en arbetsmiljö där alla kan bidra med sin kompetens och känna sig välkomna.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som ingenjör hos oss kommer du att planera upphandlingar, ansvara för de tekniska underlagen samt vara den som ser till att materielen överlämnas till Försvarsmakten med rätt dokumentation och kvalitét. Arbetet innebär även att se till att de överlämnade systemens förmåga bibehålls och utvecklas. Arbetet bedrivs självständigt men med stöd av projektledare, produktledare och andra systemingenjörer.
Du kan komma att upphandla, kravställa och leverera produkter som hjälper Försvarsmakten att t ex upptäcka, analysera och skydda mot CBRN-hot. Det kan även handla om system som används för att kunna säkra och analysera spår för att kunna skapa en bild av en motståndares förmåga och kapacitet, bland annat system för kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst.
Tjänsten är placerad i Östersund på enheten CBRN, Hemvärn och Obemannade System. Resor i tjänsten är vanligt förekommande, både nationellt och internationellt.
Om dig
Du har en teknisk eftergymnasial utbildning, har officersutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant arbetslivserfarenhet, och har mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på både svenska och engelska. Utöver detta har du goda kunskaper i Office-paketet. Tjänsten kräver B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektarbete, genomfört analyser/utredningar och dokumenterat dessa i rapportform. Erfarenhet inom upphandling, kravspecifikationsarbete och verifiering av teknisk materiel är också en fördel. Vidare tror vi att dina kunskaper inom antingen teknisk dokumentation eller underhållsanalyser kommer hjälpa dig att lyckas i rollen som systemingenjör hos oss.
FMV:s projektbaserade arbetssätt förutsätter att du trivs med att jobba i team och kräver god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för din uppgift och vill driva processer framåt. Du är initiativtagande och har en förmåga att se och ta tag i uppgifter där det behövs. Vidare är du bra på att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann och vill gärna nå uppsatta mål. För oss är rätt person viktigt, därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner.
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 19 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Therese Renström på telefon 08-782 4000 (FMV växel). Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Ebba Ejnarsson på ebba.ejnarsson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
