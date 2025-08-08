Ingenjör med samarbetsförmåga och tekniskt skarpsinne
Är du systemingenjör och trivs med att ta initiativ och gillar att driva projekt framåt? Ansök om tjänsten för chansen till ett utvecklande jobb hos en trygg arbetsgivare. Enheten har en jämn åldersfördelning och här arbetar både män och kvinnor. Dina arbetskollegor värnar om varandra, är trevliga samt sociala och ser fram emot att leverera system för Sveriges säkerhet tillsammans med dig.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som systemingenjör inom vårt verksamhetsområde Armémateriel kommer du arbeta med system som hjälper Försvarsmakten upptäcka och analysera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN) och/eller med system som används för att kunna säkra och analysera spår för att kunna skapa en bild av en motståndares förmåga och kapacitet (KTSU). Du kommer bland annat arbeta med att skriva tekniska kravspecifikationer, följa upp och granska leverantörers åtaganden och följa den tekniska utvecklingen inom området. Du kommer också följa upp materielens nyttjande och status, driftsäkerhet och tillgänglighet tillsammans med användarna i Försvarsmakten. Beroende på din erfarenhet kommer tjänsten inriktas mot anskaffning av personlig skyddsutrustning, KTSU eller vidmakthållande av materiel.
Tjänsten är placerad i Östersund. Resor i tjänsten förekommer, både nationellt och internationellt.
Om dig
Du har en teknisk eftergymnasial utbildning, har officersutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant arbetslivserfarenhet, och har mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på både svenska och engelska. Utöver detta har du goda kunskaper i Office-paketet. Tjänsten kräver B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektarbete och är van att delta i utredningar, rapportskrivande och analyser. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av eller kunskap om kravställning, upphandling eller verifiering av teknisk materiel. Vi tror att dina kunskaper inom antingen analysarbete, systemsäkerhet eller underhållsstöd kommer hjälpa dig lyckas i rollen som systemingenjör hos oss. Har du dessutom erfarenhet av användarmiljön för materiel inom relevant tekniskt område eller system är även det en fördel.
FMV:s projektbaserade arbetssätt förutsätter att du trivs med att jobba i team och kräver god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för din uppgift och vill driva processer framåt. Du är initiativtagande och har en förmåga att se och ta tag i uppgifter där det behövs. Vidare är du bra på att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann och vill gärna nå uppsatta mål. För oss är rätt person viktigt, därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta inom verksamhetsområde Armémateriel på enheten CBRN & Hemvärn, som ansvarar för teknik och tjänster till Armén och Hemvärnet. Enheten har 17 medarbetare med roller som systemingenjörer, projektledare och produktledare.
Tjänsten innebär arbete inom CBRN eller KTSU. CBRN omfattar system för att upptäcka, analysera och skydda mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. KTSU handlar om kriminaltekniska system för att säkra och analysera spår, vilket stärker underrättelseförmågan. Enheten ansvarar även för utveckling och anskaffning av fjärrstyrda sensor- och funktionssystem för Armén och Hemvärnet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner.
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-03-27
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Therese Renström på telefon 08-782 4000 (FMV växel). Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Ebba Ejnarsson på ebba.ejnarsson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
