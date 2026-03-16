Ingenjör med miljöintresse!
Smurfit Westrock Piteå Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Piteå Visa alla hälsoskyddsjobb i Piteå
2026-03-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smurfit Westrock Piteå Aktiebolag i Piteå
Till Smurfit Westrocks produktionsavdelning söker vi någon som vill fortsätta sin karriär hos oss med en inledande roll som vikarierande Miljöchef, för att sedan utvecklas vidare i andra roller i företaget.
Som Miljöchef arbetar du över befattningsgränserna och har kontakt med olika roller i och utanför företaget för att samordna och bevaka att internt miljöarbete uppfyller företagets skyldigheter. Därför ser vi att god samarbetsförmåga och flexibilitet är två styrkor som behövs för att på bästa sätt axla rollen.
Exempel på arbetsuppgifter är
- Utveckling och optimering av fabrikens miljöarbete
- Kontakt i miljöfrågor mot allmänheten och myndigheter
- Stödja produktionsorganisation i miljöfrågor
- Ansvar för EU:s system för handel med utsläppsrätter - CO2
- Miljö-, energi- och hållbarhetsredovisning internt och till myndigheter
- Utredningsarbete för förbättringar i produktionen samt inom miljöområdet
Den person vi letar har Civilingenjörskompetens inom relevant område, med god kännedom om aktuell miljö-och kemikalielagstiftning.
Som person ser vi att du är ansvarstagande, initiativtagande och kan arbeta med stor självständighet. Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska är en förutsättning för rollen, där du behöver ha stark förmåga att kommunicera och att tillgodogöra dig krävande textmaterial.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med ett vikariat som miljöchef, för att sedan utvecklas vidare inom andra roller i företaget.
Vid frågor kontakta Fabrikschef Jonas Snäll, 0911- 97088
Urval och intervjuer kan ske löpande, rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan senast 5/4.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smurfit Westrock Piteå Aktiebolag
(org.nr 556040-5960) Arbetsplats
Smurfit Westrock Piteå Jobbnummer
9800775