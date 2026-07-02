Ingenjör med intresse för konfiguration & kvalitet till Gripens utveckling
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-02
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Avionikområdet växer och vi söker en ingenjör med intresse för konfigurationsstyrning, dokumentation och kvalitet till utvecklingen av Gripen. I den här rollen arbetar du nära tekniken och ansvarar för att säkerställa struktur, spårbarhet och kvalitet genom hela utvecklingskedjan. Du är en del av utvecklingsteamet och arbetar med avionikhårdvara, samtidigt som du ser till att våra etablerade arbetssätt, processer och krav efterlevs. Du bidrar till att systemen håller hög kvalitet och uppfyller krav inför verifiering och flygning.
Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt arbete med ett ansvar för ordning, tydlighet och kvalitet i komplexa system.
I rollen fokuserar du på:
Avionikhårdvara i utveckling och förvaltning
Säkerställa att dokumentationen i våra projekt håller fullgod kvalitet
Hantera och dokumentera ändringar för att säkerställa spårbarhet och flygvärdighet
Stödja teamet i frågor kopplade till struktur, dokumentation och kvalitet
Vi lägger stor vikt vid att du utvecklas i din roll och ges utrymme att bidra där du gör störst skillnad, i teknikens framkant. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med konfigurationsstyrning, dokumentation och/eller kvalitet i komplexa system
Driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och självständigt sätt
Trivs med att samarbeta och bidrar aktivt i team där ni tillsammans löser komplexa tekniska utmaningar
Har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom kvalitet-, system- eller elektroteknik eller motsvarande erfarenhet
Uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9990255