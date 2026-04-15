Ingenjör med erfarenhet av bygg- eller anläggningsprojekt
2026-04-15
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 240 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
1 plats(er).
Din roll hos oss
Är du ingenjör med bred, praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningssektorn och intresserad av beredskapsfrågor? Boverket söker nu en ingenjör till vår enhet för beredskap och marknadskontroll. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och tillhörighet i olika team bestående av ingenjörer och andra experter, jurister samt handläggare. I teamen förväntas du bidra utifrån din kompetens och dina erfarenheter för att ni gemensamt ska hitta lösningar på komplexa frågeställningar och skapa gemensamma leveranser.
Hos oss kommer du att arbeta med försörjningsberedskap. Detta omfattar försörjningsanalyser av samhällskritiska varor och tjänster så som byggprodukter, arbetsmaskiner och personal. Teamet utreder nulägesbilder, gör behovsanalyser och föreslår åtgärder för att minimera sårbarheter och skapa robusta försörjningskedjor. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och näringsliv.
Då regeringens behov styr vår organisation kommer dina uppgifter att utvecklas över tid. Hos oss får du därför stora möjligheter att fördjupa dig inom olika tekniska områden. Det kan vara allt ifrån regeringsuppdrag eller stöd till andra enheter. Även andra relaterade arbetsuppgifter kan bli aktuella, såsom samverkan med andra myndigheter, dialog med branschaktörer med mera.
Din kompetensprofil
För att vara lämplig för tjänsten bör du ha kompetens inom bygg- och anläggning samt flerårig, praktisk erfarenhet från genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt. Det kan till exempel vara erfarenhet från entreprenadverksamhet, beställarorganisation, konsultverksamhet eller andra roller nära produktionen.
Du har god förståelse för hur bygg- och anläggningssektorn fungerar i praktiken - aktörer, roller, affärsmodeller, beroenden och incitament - och kan omsätta dessa erfarenheter i analyser och förslag till åtgärder. Du har också god förståelse för strukturer inom sektorn, till exempel entreprenörsled, byggmaterialförsörjning, maskinförsörjning och bemanningsfrågor.
Vi värdesätter särskilt att du har erfarenhet av något eller några av följande områden:
olika roller och funktioner i byggprocessen (till exempel beställare, entreprenad, inköpare, konsult, projektledning)
byggnadstekniska frågor
samhällsviktig infrastruktur
utvecklingsprojekt och projektledning
analysarbete (ta fram nulägesbilder, behovsanalyser, åtgärdsplaner med mera)
tillsynsarbete eller annan myndighetsutövning
utredningsarbete/handläggning
beredskap/ försörjningsberedskap.
I grunden har du en relevant civilingenjörsutbildning alternativt annan ingenjörsutbildning kombinerat med gedigen erfarenhet inom relevant område som kan bedömas som likvärdig.
För att trivas i rollen som ingenjör på Boverket behöver du kunna arbeta målinriktat och strukturerat, ha en god förmåga att arbeta i utvecklingsprojekt med rörliga mål, vara analytisk, ha ett bra självledarskap och en god samarbetsförmåga. Vissa delar av arbetet sker i team medan andra delar sker självständigt. Det ställer krav på att du har ett eget driv och god egen initiativförmåga för att bidra till att teamet når sina mål. Då du kommer arbeta med beredskapsfrågor är det också av stor vikt att du är noggrann och är säkerhetsmedveten.
I arbetsuppgifterna ingår både rådgivning och myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av service. Du behöver även kunna kommunicera tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga förmågor.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning inför beslut om anställning. Tjänsten är en tillsvidareanställning vid huvudkontoret i Karlskrona eller lokalkontoret i Malmö med tillträde enligt överenskommelse. Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona är en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö.
På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter.
Vi annonserar samma tjänst i två annonser pga att vi erbjuder två alternativa placeringsorter.
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1327/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boverket
(org.nr 202100-3989)
Box 534
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Enheten för beredskap och marknadskontroll Kontakt
Saco-S föreningen
Klara Falk 0455-35 32 30 Jobbnummer
9855806