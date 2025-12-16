Ingenjör inom styrsystem till Trafikkontoret, Stockholm Stad
Stockholms kommun / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med teknik som håller Stockholm i rörelse - dygnet runt, året om?
Trafikkontoret söker nu en ingenjör med inriktning på PLC- och SCADA-system till infrateknikenheten, där cirka 16 medarbetare ansvarar för drift- och underhåll av anläggningsteknik i stadens väg- och ledningstunnlar, öppningsbara broar, rulltrappor, hissar, markvärme, fontäner och jourverksamhet för el- & markvärme m.
m.
Här får du en viktig roll i att säkerställa att stadens styr- och övervakningssystem fungerar effektivt, säkert och hållbart.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Som ingenjör inom PLC/SCADA arbetar du med drift, utveckling och förvaltning av styr- och övervakningssystem för stadens anläggningar, såsom tunnlar, broar, belysning och pumpstationer. Rollen innebär både tekniskt ansvar och samordning med entreprenörer, leverantörer och andra funktioner inom kontoret.
Som ingenjör inom styrsystem ansvarar du för drift och uppföljning av Trafikkontorets PLC- och SCADA-system, dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att
Uppgradera och vidareutveckla befintliga styrsystem för ökad driftsäkerhet och funktionalitet
Vara delaktig i avtalsförvaltning och uppföljning av entreprenörer
Ansvara för att uppdatera och kvalitetssäkra dokumentation och systemdata
Delta i projektering och idrifttagning av nya system och anläggningar
Bidra i budgetarbete för drift och reinvesteringar inom ditt teknikområde
Bidra till utveckling av rutiner och standarder för systemförvaltning inom området
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, strukturerad och ansvarstagande och som trivs i en roll med både operativa och strategiska inslag. Du har förmåga att se helheten i komplexa system och drivs av att förbättra teknik och processer.
För att lyckas i tjänsten krävs det att du har
högskoleutbildning inom el, automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av PLC- och SCADA-system (t.ex. Mitsubishi, ABB, Schneider, Citect eller liknande)
förståelse för industriella nätverk och kommunikationsprotokoll
B-körkort
god förmåga att dokumentera, följa upp och driva arbeten strukturerat
Det är meriterande om du även har erfarenhet av infrastrukturprojekt eller trafiksystem samt kunskap inom avtalsförvaltning och offentlig upphandling (LOU).Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Som del av rekryteringsprocessen använder vi personlighetstester på slutkandidater. Eftersom det är jultider kommer vi att återkoppla först efter den 13 januari.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse.
Välkommen att söka tjänsten !
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Infrastruktur, Infrateknik Kontakt
Petter Eriksson petter.eriksson@stockholm.se 08-50826226 Jobbnummer
9648178