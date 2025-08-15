Ingenjör Inom Styr Och Reglerteknik Till Afry
2025-08-15
AFRY erbjuder tekniska tjänster inom teknik, design,
digitalisering och rådgivning. Dom är engagerade experter inom industri, energi
och infrastruktur - med ett tydligt mål: att accelerera omställningen till ett
hållbart samhälle. Nu söker AFRY sin nästa engagerade konstruktör inom
fastighetsautomation till sitt kontor i Örebro.
Om rollen
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsautomation och
vill arbeta i en stimulerande miljö med varierande projekt - från skolor och
sjukhus till industri och kommersiella fastigheter.
Som konstruktör inom fastighetsautomation kommer du att:
Arbeta i projekt från tidigt skede till leverans
och uppföljning
Ta fram teknisk dokumentation, ritningar, kalkyler
och förfrågningsunderlag
Delta i projekteringsmöten och samordna med andra
teknikområden
Planera din tid självständigt och bidra med
tekniska lösningar
Samarbeta med både juniora och seniora kollegor i
team
Skallkrav
Minst två års erfarenhet av självständigt arbete
inom fastighetsautomation
Teknisk utbildning inom relevant område eller
motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av ritningsprogram (exempelvis AutoCAD,
MagiCAD eller liknande)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och
skrift
Meriterande
Bakgrund inom VVS
OVK-behörighet
Kunskaper i PLC/DUC och/ eller i
integrationsarbete mot överordnade system (SCADA)
Bakgrund som drifttekniker, ventilations-
eller rörmontör
Kunskaper i REVIT
Genomförd YH-utbildning inom styr- och
reglerteknik
Om dig
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person med
stark samarbetsförmåga. Du är kundfokuserad och affärsmedveten, har god
problemlösningsförmåga och ett tekniskt intresse. Du trivs i tvärdisciplinära
samarbeten, ser helheten i projekt och har lätt för att kommunicera tekniska
lösningar till både kunder och kollegor. Du vågar föreslå alternativa lösningar
när det gynnar kundens behov och affär, och tänker alltid proaktivt kring tid,
kostnad och kvalitet i relation till uppdragets mål.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt teknikkonsultbolag och är rankat
som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. AFRY har över
19 000 medarbetare och kontor i 50 länder. De är experter inom områdena
infrastruktur, industri och energi. De arbetar över hela världen för att skapa
hållbara lösningar för kommande generationer där de har en uttalad strategi
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi
vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor
att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara
anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Örebro
Arbetstider: 8-17 med möjlighet till flex
Omfattning: Heltid
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att
tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din
