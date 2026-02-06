Ingenjör inom radar som vill bidra till utvecklingen av svenskt försvar
Vi söker en ingenjör som vill vara med och arbeta operativt med våra radarsystem. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. På vår provplats i Vidsel, som förfogar över Europas största provområde över land, får du vara med och bidra till Sveriges framtid och totalförsvaret.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som ingenjör hos oss får du jobba på en arbetsplats som är helt unik i sin utformning. Provplatsen har bland annat avancerade luftmål, rörliga markmål, tekniska system såsom radarstationer, ledningssystem och olika optiska system. Vi har en bred variation av kompetenser på provplatsen och i rollen som radaringenjör tillhör du sektionen för lednings- och radarsystem som är en del av teknisk enhet.
Din huvuduppgift i första hand att lära dig att operera och underhålla någon av våra instrumenteringsradarsystem. Du utbildas här på plats av oss för att lära dig ditt huvuduppdrag med att hantera och operera radarsystemen, men kommer sedan utbildas på övriga radarsystem för att vi skall kunna stötta och täcka upp för varandra i vårt arbete. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det även ingå att medverka på kundmöten, delta i projekt inom radarområdet. I arbetet ingår även administration och dokumentation kopplat till området liksom att stötta dina teammedlemmar, projekt eller andra sektioner vid behov.
Du kommer även arbeta med att ta fram underlag för att kunna vidmakthålla och nyttja systemen, i form av dokumentation avseende informationssäkerhet, drift och underhåll, Human Machine Interface (HMI) och systemsäkerhet. Du bidrar med att tillföra kompentens inom systemdesign och funktioner samt planerar och följer upp att underhåll genomförs.
Tjänsten är placerad i Vidsel.
Om dig
Relevant högskole-eller civilingenjör utbildning företrädelsevis inom elektronik, datateknik, teknisk fysik eller rymdteknik, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du innehar även körkort B.
Det är meriterande om du har erfarenhet av felsökning av elektronisk utrustning. Om du har erfarenhet av radarsystem är det en fördel, och likaså om du har erfarenhet av operativ verksamhet. Kunskaper inom elektronik och datornätverk är också meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god problemlösande analysförmåga. Du arbetar bra med andra människor, är stabil och lugn i stressituationer. I ditt arbete har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, och är noggrann och väl medveten om mål.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluerings (T&E) provplats i Vidsel är en del av FMV och har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde på totalt 1650 km2. Här finns mer än 60 års erfarenhet av verifiering och validering, VoV, av militära system. Provplatsen erbjuder Försvarsmakten samt externa kunder en möjlighet att utprova ny vapenmateriel, öva och verifiera förmåga.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kjell Lundberg, OFR/S Helén Gran, och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Joakim Öman via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
