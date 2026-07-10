Ingenjör inom Produktionsteknik eller Logistik
Comatec Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-10
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Produktionsteknik och Logistik
Vill du ta nästa steg i din karriär som teknisk konsult? Vill du dessutom vara med från början och bidra till hur ett konsultföretag ska utvecklas, samtidigt som du arbetar i ett intressant uppdrag hos en spännande kund? Då finns det nu en ovanlig möjlighet!
Vi startar i liten skala i Sverige, men har kundavtal, resurser och tryggheten från ett internationellt konsultbolag med 40 års framgångsrik historia, gedigen teknisk kompetens och långsiktiga ambitioner. En flexibel "startup" med erfarenhet och historik i ryggen!
Vi söker ingenjörer med erfarenhet av och intresse för produktionsteknik samt förbättring av monterings- eller tillverkningsprocesser och dess logistikflöden.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Formell universitetsutbildning och relevant arbetslivserfarenhet är naturligtvis viktiga, men engagemang för din egen, kundernas och företagets fortsatta utveckling är ännu viktigare. Kunskaper i svenska är meriterande och vi förväntar oss att du har giltigt uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.
Om tjänsterna
Flera tjänster finns tillgängliga. Det mest akuta behovet gäller:
Produktionstekniker (Manufacturing Engineers)
Projektledare för industrialiseringsprojekt
Logistikingenjörer inom fabriksnära internlogistik, extern Supply Chain samt ILS
Verktygs- och utrustningskonstruktörer (Tooling & Equipment Design Engineers), gärna med erfarenhet av Catia
Lön och anställningsvillkor kommer att vara konkurrenskraftiga.
Vi erbjuder
Intressanta och varierande projekt hos våra internationella kunder i såväl Göteborg som andra orter
Möjlighet att utvecklas till en ledande specialist inom ditt teknikområde
En avslappnad och flexibel arbetsmiljö
Viktigt om ditt CV Vi använder AI som komplement till våra personliga intervjuer vid matchning mot uppdrag. Se därför till att ditt CV innehåller konkreta verktyg, standarder och processer du arbetat med – ju tydligare du är, desto enklare kan vi hitta rätt uppdrag för dig.
Läs mer på: https://www.comatec.fi/en/companies/comatec-sweden-ab/
Intresserad?
Om du vill ta nästa steg i karriären, skicka din ansökan senast den 28:e Augusti via vårt rekryteringssystem.
För mer information om denna tjänst eller andra spännande möjligheter, kontakta:
Anders Rohdin E-postadress: anders.rohdin@comatecgroup.se
Comatec Group
The Comatec Group employs approx 600 skilled professionals in twenty locations in Finland, Sweden, Poland, Estonia and Romania. We provide engineering design as well as expert and project management services for the technology industry.
We are at our best in projects related to mobile machinery, commercial vehicles, industrial automation and modernization, material handling, production systems, power plants and boilers.
We have a vision for future growth and internationalization, and so we constantly seek new experts, especially in mechanical, electrical and automation design and in project management services. Come join us!
Read more: comatec.fi Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052617-2096596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comatec Sweden AB
(org.nr 556928-2535), https://career.comatec.fi
Åby Arenaväg 8A (visa karta
)
431 62 MÖLNDAL Arbetsplats
Comatec Jobbnummer
9999558