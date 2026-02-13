Ingenjör inom mekanisk integritet till tekniskt uppdrag
2026-02-13
Vi söker en Ingenjör inom mekanisk integritet för ett konsultuppdrag inom energisektorn med placering i Finspång. I denna roll blir du en del av ett specialiserat team som arbetar med mekanisk integritet kopplat till utveckling av turbiner. Uppdraget erbjuder en tekniskt avancerad miljö där du får bidra i utvecklingsprojekt med fokus på hållfasthet och livslängdsbedömning av kritiska komponenter. Du arbetar nära flera tekniska discipliner och får möjlighet att fördjupa din kompetens inom strukturanalys och finita elementmetoder.Dina arbetsuppgifter
Som Ingenjör inom mekanisk integritet ansvarar du för att säkerställa hållfasthet och livslängd för turbinkomponenter inom pågående utvecklingsprojekt. Du genomför spännings- och livslängdsanalyser med hjälp av finita elementmetoder (FEA) och andra numeriska modeller, samt utför strukturanalyser och bedömningar av komponenters livslängdsbeteende. Rollen innebär nära samverkan med tvärfunktionella team för att samla in och analysera nödvändig data till beräkningar och tekniska bedömningar. Du bidrar även till metodutveckling och kvalitetssäkring inom området mekanisk integritet och är delaktig i att vidareutveckla arbetssätt och analysmetoder.Kvalifikationer
Skallkrav:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller närliggande område
2-5 års erfarenhet av strukturanalys
God förståelse för teorier och metoder inom hållfasthetslära och analys
Erfarenhet av finita elementanalyser (FEA)
Praktisk erfarenhet av verktyg såsom ABAQUS, HyperWorks och NASGRO
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
God samarbetsförmåga samt vilja att lära och utvecklasAnställningsvillkor
Placeringsort: Finspång
Arbetsmodell: Hybrid - huvudsakligen på plats med möjlighet till visst distansarbete
Uppdragsperiod: 12 månader med möjlighet till förlängning enligt överenskommelse
Start: Omgående
Omfattning: 100 %
Om du är redo att ta dig an en roll inom Ingenjör inom mekanisk integritet och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
