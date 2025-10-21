Ingenjör inom mekanisk design sökes till ledande telekomföretag
2025-10-21
Vill du arbeta med att designa mekaniska lösningar för avancerad elektronik? I den här rollen får du möjlighet att påverka teknologin bakom framtidens mobilnätverk och växa i en utvecklingsinriktad roll.
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en del av ett erfaret team som specialiserar sig på mekanisk design av skydd för elektronik i radioaccessnätverk. Du får en omfattande introduktion för att komma igång, men vi söker dig som redan har erfarenhet av CAD-konstruktion.
Som mekanisk designer kommer du att arbeta med design av skydd och höljen för telekomutrustning. Du kommer att använda CAD-verktyget Creo för att skapa 3D-modeller, ritningar och specifikationer. I rollen ingår att definiera produktkrav, analysera deras påverkan på design samt utföra och analysera tester för att validera produkternas prestanda. Du samarbetar nära med andra tekniska områden såsom termisk design, elektronikkonstruktion och produktion både i Sverige och globalt.
Rollen erbjuder stora möjligheter att bidra till kontinuerliga förbättringar av processer och verktyg, samtidigt som du utvecklas inom produktdesign och problemlösning. Det här är en långsiktig tjänst där du arbetar som konsult via Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
• Designa mekaniska skydd för telekomutrustning i CAD-verktyget Creo
• Definiera produktkrav och analysera deras påverkan på design och testning
• Samarbeta med tvärfunktionella team inom områden som termisk design, interconnect och industridesign
• Utföra och analysera tester för att validera produktdesign och funktion
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole eller civilingenjör inom tex, mekanik, maskindeisgn, teknisk fysisk, fordon eller liknanade.
• Har arbetslivserfarenhet av CAD konstruktion
• Har arbetat med PTC Creo som verktyg
• Har erfarenhet av olika tillverkningsmetoder som fräsning, pressgjutning och formsprutning, särskilt relevant med material som aluminium, zink och plast
• Har erfarenhet av produktdesign och utveckling av mekaniska delar
• Har mycket goda kunskaper i engelska tal och skrift, svenska är meriterande
• Det är meriterande med erfarenhet av FEA-simuleringar, gärna i ANSYS
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
Highlighta dina relevanta kunskaper och tidigare erfarenheter i dina ansökningshandlingar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
• Stabil
