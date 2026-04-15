Ingenjör inom Mätteknik och ISO 17025 till global fordonskoncern
Valora bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-04-15
Är du en skicklig ingenjör med passion för mätteknik och kvalitet? Vi söker nu en Senior Feature Leader för ett tekniskt utmanande uppdrag hos en av världens ledande aktörer inom transportlösningar i Göteborg.
Om rollen I denna roll agerar du som teknisk expert inom mätteknik med fokus på emissions-, partikel- och massflödessystem. Du ansvarar för att mätutrustning i testceller och fordon fungerar optimalt genom hela kedjan - från installation och driftsättning till felsökning och analys. En central del av rollen är att stödja verksamhetens arbete mot ISO 17025-ackreditering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Installation, driftsättning och teknisk support av avancerade mätsystem.
Felsökning av hårdvara, mjukvara och signalkedjor för att säkerställa hög datakvalitet.
Utveckling av mätmetoder och framtagning av tekniska instruktioner/manualer.
Agera tekniskt gränssnitt mot externa systemleverantörer.
Säkerställa att teknisk dokumentation och underhållsinformation är korrekt och uppdaterad.
Vi söker dig som har:
Utbildning: Civilingenjörsexamen (M.Sc.) inom maskinteknik, kemiteknik eller motsvarande.
Erfarenhet: Minst 5 års relevant erfarenhet av mätteknik och kalibrering.
Kvalitetsfokus: Erfarenhet av arbete i laboratorier ackrediterade enligt ISO 17025 är mycket meriterande.
Språk: Du är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift (svenska är ett krav för detta uppdrag).
Personlighet: Du har ett starkt driv att arbeta "hands-on", är analytisk och trivs med att lösa komplexa tekniska problem direkt i testmiljön.
Meriterande:
Programmeringskunskaper (exempelvis Python).
Om uppdraget:
Placering: Göteborg (Lundby).
Period: Maj 2026 - September 2026 (med goda möjligheter till förlängning).
Omfattning: Heltid, dagtid.
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet av mätteknik och ISO-standarder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: paolos@velorastaffing.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ingenjör inom Mätteknik".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
Velora Bemanning
