Ingenjör inom kommunikationssystem med utökat ansvar inom signalskydd
Försvarets Materielverk / Datajobb / Lund
2025-11-10
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av ledningssystem eller sambandssystem som vill bidra till att stärka vår förmåga inom försvars- och säkerhetskommunikation. Tillsammans med erfarna medarbetare är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.
I tjänsten som ingenjör hos oss bidrar du till utvecklingen av olika kommunikationssystem och får möjligheten att forma framtidens tekniska lösningar inom området. Du arbetar lösningsorienterat med teknik- och strategifrågor där flera olika tekniska delsystem integreras till fungerande helhetslösningar, samtidigt som du har frihet att hitta kreativa och hållbara lösningar som möter framtidens krav.
Du kommer att få jobba med hela kedjan - från behovsidentifiering till att ta fram världsledande teknik.
I tjänsten leder och genomför du tekniskt analysarbete och kravspecificering för komplexa tekniska produkter. Du kommer arbeta i projekt där du planerar, genomför och följer upp komplexa tekniska utredningar och utvecklingsuppdrag samt utformar tekniska lösningar. Du håller dig även uppdaterad kring den senaste tekniska utvecklingen inom området. I rollen ingår även att delta i upphandlingar, samt att utarbeta och avrapportera projekthandlingar och underlag för beslut.
Du kommer vara en del av ett kunskapstungt team som tillsammans utvecklar tekniskt avancerade lösningar. I din roll samarbetar du tätt med både Försvarsmakten och interna funktioner inom FMV, för att säkerställa att rätt operativ förmåga upprätthålls.
I tjänsten hos oss kommer du även delvis att arbeta som biträdande signalskyddschef där du kommer vara signalskyddets utsträckta arm på kontoret i Lund, med nära samarbete med Signalskydd i Stockholm och Försvarsmakten. Du kommer ansvara för att hantera och distribuera kryptonycklar, instruktioner och annan signalskyddsinformation. I tjänsten fungerar du som stöd till dina kollegor med kryptering av filer och säker informationsöverföring, och ser till att verksamheten följer gällande rutiner för signalskydd.
Arbetet innebär också att hålla dig uppdaterad kring utbildningar inom signalskydd och kryptosystem samt att själv kunna utbilda och stödja andra i dessa system. Du kommer även delta regelbundet i signalskyddsmöten tillsammans med andra biträdande signalskyddschefer och representanter från Försvarsmakten, där ni gemensamt diskuterar och förbättrar arbetet inom området.
Tjänsten är placerad i Lund. Resor ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör, systemvetare eller har för området annan relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet från det tekniska arbetsområdet ledningssystem eller sambandssystem, så som radio, telekom eller nätverk. För att lyckas i tjänsten är dina kunskaper goda inom det specifika teknikområdets (lednings- och/eller sambandssystem) tekniska lösningar och operativa användning. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har utbildning inom signalskydd. Har du erfarenhet av att arbeta med signalskyddssystem eller kryptosystem så tror vi det kommer hjälpa dig i ditt arbete hos oss. Aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i försvarsnära miljöer är meriterande, men inget krav. Likväl om du har erfarenhet inom upphandling. Erfarenhet av att arbeta i projektform är önskvärt.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du arbetar bra med komplexa frågor där du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2025.
Bra att veta
