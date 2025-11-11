Ingenjör inom industrialisering och produktionsberedning
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Karlstad, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Vill du bidra till att ta tekniskt avancerade produkter från utveckling till serieproduktion? Nu söker AxÖ Consulting en ingenjör med erfarenhet av industrialisering och produktionsplanering till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Växjö.
"Varmt välkommen att bli en del av oss på AxÖ Consulting. I denna roll får du utvecklas tillsammans med vår kund i Växjö och samtidigt bli en del av vårt konsultteam. Känner du igen dig i beskrivningen nedan? Tveka inte att söka tjänsten!" - Angelica Mäenpää, konsultchef, AxÖ Consulting.
Din framtida utmaning
Avdelningen har under en tid utvecklat och tagit fram mjukvarubaserade produkter. Nu går verksamheten in i en ny fas: industrialisering och uppstart av serieproduktion. I rollen får du en central funktion i att etablera processer, rutiner och dokumentation som säkerställer en effektiv, spårbar och kvalitetssäkrad produktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Säkerställa att industrialiseringsprocessen är på plats inför produktionsstart.
- Ta fram och förbättra dokumentation kopplad till produktion, krav, kvalitet och spårbarhet.
- Delta i planering och uppföljning av produktionen.
- Bidra till att skapa struktur och arbetssätt för långsiktig effektivitet.
Är du den vi söker?
Vi ser att du som söker har erfarenhet av industrialisering, produktionsplanering eller produktionsberedning, gärna inom tillverkningsindustri eller teknisk utvecklingsmiljö.
För att lyckas i uppdraget behöver du:
- Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
- God förståelse för kvalitet, spårbarhet och dokumentationskrav.
- Förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
